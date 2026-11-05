Sirene cevap veren motosiklet sürücüsü trafikte ambulanslara koridor açtı

sirene cevap veren motosiklet sürücüsü yol açtı

Eskişehir Tepebaşı'nda akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikte, siren çalan ambulansların ilerleyememesi üzerine bir motosiklet sürücüsü devreye girdi. Olay, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde meydana geldi ve kısa sürede çevrede dikkat çekti.

olayın gelişimi:

Ambulansların arkasında kaldığını fark eden motosiklet sürücüsü Seyit Can İpek, önce motosikletini yol kenarına çekti, ardından trafiğe çıkarak önündeki araçları el ve kol işaretleriyle uyardı. Sürücüler, İpek'in yönlendirmesiyle birbirine yer açarak bir nevi fermuar sistemi oluşturdu ve ambulansların güvenli geçişi sağlandı.

geçişin ardından yaşananlar:

Oluşan koridor sayesinde 2 ambulans sıkışık trafiği hızla geride bırakarak hastaneye doğru yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsünün duyarlılığını takdir etti ve yaşananlar motosikletteki kameraya yansıdı. Olay kısa sürede sosyal çevrede olumlu tepkiler toplarken, örnek hareket trafik bilincine vurgu yaptı.

ESKİŞEHİR’DE SIKIŞAN TRAFİKTE İLERLEYEMEYEN YARALI TAŞIYAN 2 AMBULANSIN YOLUNU MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARAÇLARI UYARARAK AÇTI.