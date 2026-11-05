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Denetimli serbestlik müdürlüğünde Kızılay haftasıyla dayanışma ve gönüllülük ön plana çıktı

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Nilüfer Şubesi, yükümlülere yönelik seminerde gönüllülük, yardım ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denetimli serbestlik müdürlüğünde Kızılay haftasıyla dayanışma ve gönüllülük ön plana çıktı

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Kızılay tanıtım semineri

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılay Nilüfer Şubesi iş birliğinde düzenlenen programda, yükümlülere Kızılay'ın faaliyetleri ve gönüllülük anlayışı anlatıldı. Programa Türk Kızılay Nilüfer Şube Başkanı Abdurrahman Levent Ezberci, yönetim kurulu üyesi Günal Şahin, Şengül Akarsu ile Kızılay temsilcisi Tuba Karaman katıldı.

Seminerde ele alınan başlıca konular:

Sunumlarda Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı, faaliyet alanları ve yürüttüğü insani yardım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara yardım ulaştırma süreçleri, afet dönemlerindeki müdahaleler ve gönüllülüğün toplumsal yaşama katkıları detaylı şekilde aktarıldı. Program boyunca yardımlaşma, dayanışma ve merhamet gibi değerlerin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Programın mesajı ve sembolik hediye:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak tarafından, yükümlülerce el emeğiyle hazırlanan filografi eseri Türk Kızılay Nilüfer Şube Başkanı Abdurrahman Levent Ezberci'ye takdim edildi. Etkinlikte, denetimli serbestlik sürecinin yalnızca yükümlülükleri yerine getirmekten ibaret olmadığı; bireylerin toplumsal değerlere bağlı, sorumluluk sahibi ve topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Seminer, Kızılay Haftası vesilesiyle toplumun her kesiminde karşılıksız iyilik yapma bilincinin ve gönüllülük kültürünün kuvvetlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRK KIZILAY NİLÜFER ŞUBESİ İŞ...

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRK KIZILAY NİLÜFER ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİNDE, KIZILAY HAFTASI DOLAYISIYLA YÜKÜMLÜLÜLERE YÖNELİK KIZILAY TANITIM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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