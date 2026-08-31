Dolar 48,2588 +0,06%
Euro 55,9717 +0,18%
Bist 14.588,55 -0,36%
Altın Gram 6.964,16 -0,91%
EUR/USD 1,1593 +0,05%
Brent Petrol 90,13 +2,30%
--°

Görkem Sağlam: Kayserispor hedeflerinden vazgeçmiyor

Görkem Sağlam, Bursaspor'a 2-1 yenildikleri maçın talihsiz olduğunu söyledi; Kayserispor'un hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Görkem Sağlam: Kayserispor hedeflerinden vazgeçmiyor

Görkem Sağlam maç sonrası değerlendirmesi:

Kayserispor'un 28 yaşındaki futbolcusu Görkem Sağlam, Bursaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlam, alınan sonucu "talihsiz mağlubiyet" olarak nitelendirdi ve takımın moralinin bozulmayacağını belirtti.

maçın satır başları:

Karşılaşma Kayserispor için 2-1'lik skorla sonuçlandı. Görkem Sağlam paylaşımında, "Bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak" ifadelerini kullandı ve kısa vadeli aksaklıkların ekibi yolundan alıkoymayacağını vurguladı.

hedefler ve yol haritası:

61 sırt numaralı oyuncu mesajında ayrıca, "Sezona iyi başladık ve ilk 3 maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Evimizde aldığımız bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak. Sezon uzun, önümüzde daha çok maç var. Hep birlikte daha güçlü devam edeceğiz inşallah" diyerek takımın hedeflerine bağlı kaldıklarını ifade etti.

Sağlam'ın paylaşımı, kulüp içinde birlik ve motivasyonun korunacağına işaret ederken, oyuncunun ve takımın önümüzdeki maçlara odaklanacağını gösterdi.

KAYSERİSPORLU FUTBOLCU GÖRKEM SAĞLAM BURSASPOR YENİLGİSİ SONRASI TALİHSİZ BİR YENİLGİ ALDIKLARINI...

KAYSERİSPORLU FUTBOLCU GÖRKEM SAĞLAM BURSASPOR YENİLGİSİ SONRASI TALİHSİZ BİR YENİLGİ ALDIKLARINI, HEDEFLERİ UĞRUNA MÜCADELEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik koleji lige farklı başlangıç yaptı
images

Anadolu yıldızlar ligi'nde şampiyonlar Erzurum'dan çıktı
images

Kanadalı transfer Laurıe Ann Moıse sezonu hat-trickle açtı
images

ANALİG futbol şampiyonası Erzincan'da sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayraktar'dan yeni av sezonu için stok koruyan ve bereketli çağrı

Feribotun rotasına katılan yunuslar yolculara denizde kısa bir gösteri sundu

Teslim aldığı motosikletle dakikalar içinde tekrar kaza: sürücü trafikte motorcuların görmezden gelindiğini sö...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi MERGENİYE takımı TEKNOFEST Mavi Vatan'da üçüncü oldu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı