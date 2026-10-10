görünmez yaralar görünmeli: ruh sağlığına öncelik çağrısı

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümünden Uzm. Psikolog Tülinay Seçkin, ruh sağlığının beden sağlığı kadar önemsenmesi gerektiğini belirtti. Seçkin, bu özel günün amacının farkındalığı artırmak, toplumda ruh sağlığına ilişkin önyargıları azaltmak ve ihtiyaç duyan kişileri uygun desteğe yönlendirmek olduğunu ifade etti.

günün anlamı ve uzman çağrısı:

Seçkin, insanların bedenlerinde ağrı hissettiklerinde doktora başvurabildiklerini, ancak ruhsal sıkıntılarda çoğunlukla ikinci plana atma eğiliminde olduklarını aktardı. Buna karşın ruh sağlığının da önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı ve bu nedenle her yıl düzenlenen farkındalık etkinliklerinin önemine dikkat çekti. Özellikle toplumu derinden etkileyen depremler ve diğer yıkıcı veya sosyolojik olayların bireylerde farklı düzeylerde etkiler bıraktığını belirtti.

Uzman, bireysel baş etme becerilerinin kişiden kişiye değiştiğini, bazı insanların bu süreçleri daha kolay yönetirken bazılarının zorlandığını söyledi. Bu nedenle kişilerin kendi duygusal durumlarını tanımaları, etkilenme biçimlerini analiz etmeleri ve gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğini belirtti.

etiket, gizlilik ve yardım arama engelleri:

Seçkin, ruh sağlığı sorunlarının ciddiye alınmaması ve çevresel baskılar nedeniyle başvuru oranlarının düşebildiğine dikkat çekti. Toplumdaki etiketleyici tutumların, insanların destek arama konusunda geri çekilmesine yol açtığını söyledi. Bu noktada uzmanların hastalarıyla gizlilik ilkesi çerçevesinde çalıştıklarını ve mahremiyetin korunmasının öncelik olduğunu vurguladı.

Ruh sağlığının suistimal edilmeye de açık bir alan olduğunu ifade eden Seçkin, doğru yönlendirmenin önemine işaret etti. Bu nedenle psikiyatristler ve uzman psikologlar gibi eğitimli profesyonellerden destek alınmasının hayati olduğunu belirtti ve insanların güvenilir kaynaklara yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Seçkin ayrıca 10 Ekim'in sadece bir gün olmadığını, ruh sağlığına yönelik bilinç ve desteğin yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda toplumda yapılacak çalışmalar, sahada yürütülen müdahaleler ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin önem taşıdığını aktardı.

Toplumsal duyarlılığın artırılması için sosyal medyanın gücüne de değinen Seçkin, sosyal platformlarda yapılacak bilinçlendirici paylaşımların erişilebilirlik ve farkındalık açısından etkili olabileceğini söyledi. Uzmanlara da bu alanda aktif görev düşeceğini belirterek, bilgi paylaşımı ve yönlendirme sorumluluğuna dikkat çekti.

Ruh ve beden sağlığı birbirinden ayrılamaz diyen Seçkin, ruhsal sorunların tıpkı bedensel hastalıklar gibi ele alınması gerektiğini söyledi. Destek aramanın güçsüzlük değil sağlık bilincinin bir parçası olduğunun altını çizdi ve toplumun bu yaklaşımı benimsemesi gerektiğini vurguladı.

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ’NDE, RUH SAĞLIĞININ BEDEN SAĞLIĞI KADAR ÖNEMSENMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ. UZMANLAR, TOPLUMSAL OLAYLARIN BİREYLERİ FARKLI ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLDİĞİNİ BELİRTEREK İHTİYAÇ HALİNDE UZMAN DESTEĞİ ALINMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.