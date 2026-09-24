Gözaltı görüntüleri ortaya çıkan Emre Alkin'in soruşturma süreci

Gözaltı görüntüleri ve soruşturmanın kapsamı

Fon soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Emre Alkin'in güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı anlara ait görüntüler kamuoyuna yansıdı. Soruşturmayı yürüten makam, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu olarak kaydedildi. Medyaya yansıyan kayıtlarda Alkin'in gözaltına alındıktan sonra görevlilerce bulunduğu yerden uzaklaştırıldığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde neler yer alıyor:

Paylaşılan görüntülerde, Alkin'in kolluk ekipleri eşliğinde aracına doğru götürüldüğü ve işlem yapılmak üzere bölgeden çıkarıldığı görülüyor. Kaynak açıklamalarında söz konusu görüntülerin soruşturma kapsamında alındığı ve olay anına ilişkin kaydın delil niteliği taşıyabileceği ifade edildi. Görüntüler, olayın sahadaki gelişimini görsel olarak belgeliyor.

Hukuki süreç ve beklenen adımlar:

Soruşturmayı yürüten büro, soruşturmanın terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu iddiaları çerçevesinde ilerlediğini açıkladı. Gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturma prosedürü gereği sorgulama ve delil toplama işlemleri yürütülüyor; gerekli görülmesi halinde adli makamlara sevk söz konusu olabilir. Sürecin ilerlemesiyle birlikte yetkili mercilerin açıklamaları ve resmi kararlar takip edilecek.

Görüntülerin ortaya çıkması, soruşturmanın seyri ve ilgili tarafların ilerleyen açıklamalarıyla birlikte olayın daha ayrıntılı biçimde anlaşılmasını sağlayacak.

EMRE ALKİN'İN GÜVENLİK GÜÇLERİNCE GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.