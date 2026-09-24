Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı: Pusula Holding başkanı Serdar Turhan'ın alındığı anlar

Pusula Holding başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı anlarına ilişkin görüntüler yayımlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın, güvenlik güçleri tarafından alınıp götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Soruşturmanın yürütüldüğü birim:

Dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında işleme konuldu. Görüntüler soruşturmaya dair görsel bir kayıt sağlarken, hukuki süreç ve soruşturmanın detayı yetkili makamların açıklamalarına bağlı.

Görüntülerin içeriği ve olası yansımaları:

Yayımlanan kayıtlar, Turhan'ın güvenlik güçlerince gözaltına alınmasını ve ekiplerce olay yerinden uzaklaştırılmasını gösteriyor. Bu tür görüntüler, kamuoyunda tartışma yaratma potansiyeli taşımasının yanı sıra sürecin ilerleyişinde delil niteliği ve algı yönetimi açısından önem arz edebilir.

Soruşturma ve gözaltı işlemleriyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor; gelişmeler doğrultusunda haber güncellenecektir.

PUSULA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR TURHAN'IN GÜVENLİK GÜÇLERİNCE GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.