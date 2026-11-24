İzmir'de iki firari yakalandı

İzmir emniyetinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Gaziemir ve Konak ilçelerinde, farklı birimler tarafından eş zamanlı yürütüldü.

Gaziemir'deki operasyon:

Yapılan çalışmada, A.K. isimli zanlının hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin Gaziemir'de düzenlediği operasyonda, 2 gündür aranan A.K. yakalandı. Şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere teslim edildi.

Konak'ta yakalama ve ceza ayrıntıları:

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada ise A.D. (66) isimli firari gözaltına alındı. Yapılan incelemede A.D.'nin, 4 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 8 ay 17 gündür arandığı belirlendi. Yakalanan A.D. de işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Her iki yakalamada da ekiplerin saha çalışmaları ve koordineli operasyonları öne çıktı. Emniyet yetkilileri, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

İZMİR’DE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ YAKALANDI.