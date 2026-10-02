Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Gözeli'de kaçan kamyonun çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındı

Elazığ Gözeli mevkiinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonun çarptığı M.Ç. yaralandı; sürücü olay yerinden kaçtı, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:40

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 15:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gözeli'de kaçan kamyonun çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındı

kaza ve ilk müdahale:

Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç.'ye bir kamyon çarptı. Olayda yaşlı adam yaralanırken, kazaya karışan kamyonun plakası ve sürücüsünün henüz öğrenilemediği ve sürücünün olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve arama çalışması:

Polis ekipleri, kazaya karışan kamyon sürücüsünün tespit edilmesi ve olayın detaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerini alıyor ve inceleme sürdürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, halkı benzer olaylarda derhal yetkili birimlere haber vermeye çağırdı.

ELAZIĞ’DA KAMYONUN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM YARALANIRKEN, SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

ELAZIĞ’DA KAMYONUN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM YARALANIRKEN, SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karapınar Caddesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybı: çocuğa çarpan motosiklet işle...
images

Dosya 14 yıl sonra aydınlandı: Yakup'un babası tutuklandı
images

Evde oynayan genç tüfeğin ateş alması apartmanda paniğe neden oldu
images

Isparta'da şarampolde takla atan otomobil 150 metre sürüklendi, 3 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerin iklim projeleri Samsun'da uygulamaya dönük fikirlerle yarıştı

Karapınar Caddesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybı: çocuğa çarpan motosiklet işletmeye daldı

Dosya 14 yıl sonra aydınlandı: Yakup'un babası tutuklandı

Türkiye ve Gürcistan arasında eğitimde kapsamlı iş birliği anlaşması

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı