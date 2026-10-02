Gözeli'de kaçan kamyonun çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındı

kaza ve ilk müdahale:

Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç.'ye bir kamyon çarptı. Olayda yaşlı adam yaralanırken, kazaya karışan kamyonun plakası ve sürücüsünün henüz öğrenilemediği ve sürücünün olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve arama çalışması:

Polis ekipleri, kazaya karışan kamyon sürücüsünün tespit edilmesi ve olayın detaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerini alıyor ve inceleme sürdürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, halkı benzer olaylarda derhal yetkili birimlere haber vermeye çağırdı.

ELAZIĞ’DA KAMYONUN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM YARALANIRKEN, SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI