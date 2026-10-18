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Göztepe 103-84 ile ivme kazandı, taraftarlara teşekkür etti

Göztepe, TBL 7. haftasında Keçiören Belediyesi Bağlum'u 103-84 yenerek 5. galibiyetini aldı; 5-1 olan takım, bir maç eksiğiyle ligde ikinci sırada.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Göztepe 103-84 ile ivme kazandı, taraftarlara teşekkür etti

Göztepe sezonun beşinci galibiyetini aldı

Göztepe Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi’nin 7. haftasında evinde Keçiören Belediyesi Bağlum ile karşılaştı ve mücadeleyi 103-84 kazanarak sezonun 5. galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, bu sonuçla bir maç eksiği bulunmasına rağmen ligde 5 galibiyet, 1 mağlubiyet kaydıyla 2. sıraya yükseldi.

Maçın ana hatları:

Göztepe, hücumda etkin bir oyun sergileyerek farkı açtı; savunmada zaman zaman aksaklıklar yaşansa da hücum katkısı galibiyeti getiren belirleyici unsur oldu. Takımın bu dönemki hedefi şampiyonluk ve alınan bu sonuç, iddialı bir grafik için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başantrenörün değerlendirmesi:

Göztepe Başantrenörü Nehir Berk, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın son maçın ardından reaksiyon verdiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Takım halinde süreyi ve topu paylaşarak kazanmış olmak bizim için anahtar nokta oldu. Savunmada aksadığımız yerler olsa da hücumda herkesten katkı almış olmaktan memnunuz. Eksik olduğumuz konularda gelişmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün salona gelerek bize destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmek adına takım olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bize verdikleri desteğin katlanarak devam etmesini umuyoruz."

Göztepe, bu galibiyetle ligin üst sıralarındaki yarışta yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor; takım ve teknik kadro, savunma eksiklerini gidermeye odaklanarak sezonun geri kalanında istikrarlı bir performans göstermeyi planlıyor.

GÖZTEPE BASKETBOL, BU SEZONKİ 5. GALİBİYETİNİ ALDI

GÖZTEPE BASKETBOL, BU SEZONKİ 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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