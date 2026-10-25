Bursaspor son yarıda üstünlüğü alıp Keçiörengücü sahasında 4-2 kazandı

maçtan dakikalar:
Trendyol 1. Lig 12. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda Bursaspor sahadan 4-2 galip ayrıldı.
7. dakikada sağ kanattan gelen ortada Odise Roshi'nin servisinde Mame Diouf'un vuruşu defansa ve ardından Emirhan'a çarparak filelerle buluştu (k.k.). 1-0
15. dakikada Bursaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta savunma arkasına atılan pası alan Boutrah kaleciyle karşı karşıya gelip topu ağlara gönderdi. 1-1
35. dakikada sol kanattan gelişen atakta paslaşmaların ardından ceza sahası dışından Baker'ın şutuyla Bursaspor öne geçti. 1-2
43. dakikada Erkam Develi'nin kullandığı köşe atışında Oğuzcan Çalışkan kafayla skoru eşitledi. 2-2
İkinci yarıda 50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Iheanacho rakibini geçerek yaptığı vuruşla skoru lehine çevirdi. 2-3
66. dakikada kaleciden dönen topu tamamlayan Lincoln'ün şutuyla fark ikiye çıktı. 2-4
kadrolar ve değişiklikler:
Stat: Keçiören Aktepe
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş (Duhan dk. 61), Erkam Develi, İbrahim Akdağ (İshak dk. 38), Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 61), Alcidio Raice (Jefferson dk. 61), O. Ezeh (Fofana dk.70), Mame Diouf. Yedekler: Emre Satılmış, Ömer Faruk Demirel, Oğuzhan Ayaydın, Halil Can, Herculano Nabian. Teknik direktör: Osman Zeki Korkmaz.
Bursaspor: Kerem, Rahmetullah, Ertuğrul, Emirhan (Batuhan dk. 46), Barış (Bayramov dk. 84), Elitim, Baker (Soner dk. 75), Halil (Hüseyin dk. 75), Lincoln, Boutrah, Iheanacho. Yedekler: Ahmet, Emir, Zeki, Baran, Alperen, Eyüp. Teknik direktör: Mustafa Er.
kartlar ve hakemler:
Hakemler: Emre Kargın, Furkan Ulu, Enes Berk Güçlü.
Maçta sarı kartlar İbrahim Akdağ, Diouf, İshak, Enes Yılmaz, Berkan Keskin (Ankara Keçiörengücü) ile Emirhan Başyiğit, Baker, Barış (Bursaspor) tarafından görüldü. Bursaspor'dan Lincoln 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Goller: Emirhan (dk. 7 k.k.), Boutrah (dk. 15), Baker (dk. 35), Oğuzcan Çalışkan (dk. 43), Iheanacho (dk. 50). Maç boyunca tempo ve yüz güldüren anlar öne çıktı; Bursaspor son yarıda kontrolü ele geçirerek galibiyeti almayı başardı.
TRENDYOL 1. LİG’İN 12. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BURSASPOR’A 4-2 MAĞLUP OLDU.
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