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Göztepe kalecisi Gugeshashvili: mücadelem sorgulanamaz

Gaziantep FK maçında protesto edilip devre arasında oyundan alınan Luka Gugeshashvili, sosyal medyada mücadele ve forma bağlılığını savundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 00:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Göztepe kalecisi Gugeshashvili: mücadelem sorgulanamaz

Göztepe kalecisi Gugeshashvili: mücadelem sorgulanamaz

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde dört gol gören yeni transfer Luka Gugeshashvili, tribünden gelen tepkiler üzerine devre arasında oyundan alındı.

tribün tepkileri ve maçın gidişatı:

Maç boyunca sarı-kırmızılı taraftarların kaleciye yönelik ıslık ve protestoları öne çıktı. Taraftarların her top gelişinde gösterdikleri tepki, teknik ekip tarafından devre arasında oyuncu değişikliğine gidilmesine neden oldu. İlk yarıda yenen dört golün ardından atmosferin gerildiği ve oyunun kırıldığı görüldü.

gugeshashvili'nin sosyal medya yanıtı:

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gugeshashvili, sahadaki çabasının ve forma için verdiği emeğin sorgulanamayacağını belirtti. Paylaşımında şunları yazdı: "Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız. Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle"

Yayınlanan mesaj, kalecinin hem taraftarlara hem de çevrimiçi eleştirilere karşı net bir duruş sergilediğini gösterdi. Gugeshashvili, formaya bağlılığını ve kulübe olan saygısını vurgulayarak, eleştirilerin kişisel saldırıya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Göztepe cephesinde ise maçın sonuç ve performans eksikleri tartışılmaya devam ederken, taraftar ile oyuncu arasındaki gerilim dikkat çekti. Kulübün ve teknik ekibin bundan sonraki süreçte hem saha içi düzenlemeler hem de iletişim açısından nasıl adımlar atacağı merak ediliyor.

GÖZTEPE KALECİSİ LUKA GUGESHASHVİLİ&#039;DEN TARAFTARA TEPKİ

GÖZTEPE KALECİSİ LUKA GUGESHASHVİLİ'DEN TARAFTARA TEPKİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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