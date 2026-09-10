Göztepe savunmada alarm veriyor

Göztepe yeni sezona savunma sıkıntısıyla başladı:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 4 haftada kalesinde 11 gol görerek ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Bu tablo, İzmir ekibinin sezona beklenen düzeyde başlayamadığını ortaya koyuyor.

maç sonuçları ve puan durumu:

Sezona deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalarak başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanından 3-2 yenilgiyle ayrılan Göztepe, son olarak Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gaziantep FK'ye 4-2 kaybetti.

Böylece ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayan Göztepe, puan tablosunda 17. sıraya geriledi.

hazırlık dönemi ve sezon başlangıcındaki fark:

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren ve sezon öncesi hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamayan takım, lig maçlarında aynı performansı sürdüremedi. Geçen sezonun ilk 4 haftasında ise Göztepe kalesinde yalnızca 1 gol görmüştü; bu durum mevcut performanstaki sert düşüşü gösteriyor.

Teknik ekip ve yönetimin önceliği savunma düzenini hızla toparlamak ve orta vadede puan kazanmak olacak; aksi durumda takımın ligdeki konumu daha da zora girebilir.

GÖZTEPE, LİGİN EN FAZLA GOL YİYEN TAKIMI