Göztepe savunmada alarm veriyor

Göztepe yeni sezona savunma sıkıntısıyla başladı:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 4 haftada kalesinde 11 gol görerek ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Bu tablo, İzmir ekibinin sezona beklenen düzeyde başlayamadığını ortaya koyuyor.
maç sonuçları ve puan durumu:
Sezona deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalarak başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanından 3-2 yenilgiyle ayrılan Göztepe, son olarak Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gaziantep FK'ye 4-2 kaybetti.
Böylece ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayan Göztepe, puan tablosunda 17. sıraya geriledi.
hazırlık dönemi ve sezon başlangıcındaki fark:
Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren ve sezon öncesi hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamayan takım, lig maçlarında aynı performansı sürdüremedi. Geçen sezonun ilk 4 haftasında ise Göztepe kalesinde yalnızca 1 gol görmüştü; bu durum mevcut performanstaki sert düşüşü gösteriyor.
Teknik ekip ve yönetimin önceliği savunma düzenini hızla toparlamak ve orta vadede puan kazanmak olacak; aksi durumda takımın ligdeki konumu daha da zora girebilir.
GÖZTEPE, LİGİN EN FAZLA GOL YİYEN TAKIMI
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