Iğdır FK’de yönetim değişikliği: Hikmet Karaman ayrıldı

iğdir FK'den resmi açıklama

Iğdır FK, kulübün CEO’luk görevini yürüten Hikmet Karaman ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Karaman’ın görev süresi boyunca sportif yapılanma ve takım gelişimine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

kulübün teşekkür mesajı:

Açıklamada, Karaman’ın özverisi ve profesyonelliğine vurgu yapıldı. Kulüp metninde Karaman’ın Iğdır FK ailesinin bir parçası olarak gösterdiği gayret ve katkıların her zaman saygıyla anılacağı ve kendisine gelecekte sağlık, mutluluk ve başarı dilendiği ifade edildi.

Karaman'ın yeni adresi:

Öte yandan Hikmet Karaman, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’un yeni teknik direktörü oldu. Kulübün teşekkürleri ve Karaman’ın yeni görevi haberde öne çıkan iki temel başlık olarak kaydedildi.

IĞDIR FK, KULÜBÜN CEO'LUK GÖREVİNİ YÜRÜTEN HİKMET KARAMAN İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.