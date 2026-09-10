Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,5570 +0,10%
Bist 14.437,67 -0,47%
Altın Gram 6.918,31 -0,52%
EUR/USD 1,1640 +0,01%
Brent Petrol 102,10 +0,88%
--°

Iğdır FK’de yönetim değişikliği: Hikmet Karaman ayrıldı

Iğdır FK, CEO Hikmet Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı; kulüp teşekkür etti. Karaman ise Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'un teknik direktörü oldu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Iğdır FK’de yönetim değişikliği: Hikmet Karaman ayrıldı

iğdir FK'den resmi açıklama

Iğdır FK, kulübün CEO’luk görevini yürüten Hikmet Karaman ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Karaman’ın görev süresi boyunca sportif yapılanma ve takım gelişimine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

kulübün teşekkür mesajı:

Açıklamada, Karaman’ın özverisi ve profesyonelliğine vurgu yapıldı. Kulüp metninde Karaman’ın Iğdır FK ailesinin bir parçası olarak gösterdiği gayret ve katkıların her zaman saygıyla anılacağı ve kendisine gelecekte sağlık, mutluluk ve başarı dilendiği ifade edildi.

Karaman'ın yeni adresi:

Öte yandan Hikmet Karaman, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’un yeni teknik direktörü oldu. Kulübün teşekkürleri ve Karaman’ın yeni görevi haberde öne çıkan iki temel başlık olarak kaydedildi.

IĞDIR FK, KULÜBÜN CEO&#039;LUK GÖREVİNİ YÜRÜTEN HİKMET KARAMAN İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI...

IĞDIR FK, KULÜBÜN CEO'LUK GÖREVİNİ YÜRÜTEN HİKMET KARAMAN İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Süper Lig 5. hafta maçlarında düdüğü hangi hakemler çalacak
images

Esenler Erokspor'da Hikmet Karaman dönemi
images

Körfez Basket genç oyun kurucu Mert Akay'la rotasını güçlendiriyor
images

Kaçkar by UTMB Rize'yi dünya spor turizminin vitrini yapacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa'da yağış öncesi ızgara seferberliği: MASKİ temizlikleri artırdı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden AB destekli 'SMEs Global Path' ile KOBİ'lere yeni eğitim modeli

Yeşilyurt belediyesi 31 yks derecesini ödülle taçlandırdı

Ormanya’dan fuarda yoğun ilgi: Kocaeli’nin yeşil projeleri alıcılarla buluştu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı