Körfez Basket genç oyun kurucu Mert Akay'la rotasını güçlendiriyor

Körfez Basket yeni sezona Mert Akay ile hazırlanıyor

Körfez Basket, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mert Akay ile resmi sözleşme imzaladı. Takım yönetiminin transfer hamlesi, genç ve dinamik bir oyun kurucu arayışının sonucu olarak kaydedildi. 1,96 metre boyundaki Akay, hem Türkiye'de hem de Avrupa sahnesinde mücadele etmiş bir isim olarak körfez ekibinin kadrosuna katıldı.

Genç yaşta başlayan profesyonel kariyer:

Altyapı ve genç milli takım kategorilerinde öne çıkan Akay, 18 yaşındayken profesyonel ligde boy göstermeye başladı. Genç oyuncu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki erken tecrübesinin yanı sıra EuroLeague maçlarında da forma giydi; bu süreç kariyerinin hızla olgunlaşmasında etkili oldu.

Sırbistan deneyimi ve oyun kuruculuk gelişimi:

Mert Akay, Türkiye'deki dönemlerin ardından kariyerine Sırbistan Liginde devam etti. Bu dönemde oyun kuruculuk yönünü geliştirdiği ve saha içi karar alma yeteneklerini güçlendirdiği belirtiliyor. U18 ve U20 kategorilerinde ay-yıldızlı formayla Avrupa Şampiyonaları'nda yer alan Akay, uluslararası tecrübesini Körfez Basket'e taşıyacak.

Körfez Basket teknik ekibi, Akay'ın enerjisi ve çok yönlü oyun kuruculuk özelliklerinin yeni sezonda takımın tempo kontrolü ve hücum varyasyonlarına katkı sağlayacağını vurguladı. Taraftarlar, genç oyuncunun takıma adaptasyonunu ve ligde göstereceği performansı merakla bekliyor.

Mert Akay, Körfez Basket formasıyla yeni sezonda takımın başarısı için mücadele edecek ve hem lig hem de kupalarda sorumluluk alması bekleniyor.

KÖRFEZ BASKET, 2000 DOĞUMLU VE 1.96 METRE BOYUNDAKİ OYUN KURUCU MERT AKAY’I KADROSUNA KATTI.