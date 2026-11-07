Derince'de park halindeki otomobile saldırı: camları kırıldı, ardından ateşe verildi

olayın geçtiği nokta:

Olay, dün akşam Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin başına gelenler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

görüntülerin anlattıkları:

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kimliği belirsiz bir kişinin aracın yanına geldiği ve ilk olarak otomobilin camlarını kırdığı görülüyor. Kayıtlarda şüphelinin daha sonra aynaya da zarar verdiği ve kısa süre içinde aracı ateşe verdiği anlar yer alıyor.

şüphelinin hareketleri ve olayın seyri:

Görüntülerin devamında, şüphelinin ateşi yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı gözlemleniyor. Kayıtlarda saldırının sırayla gerçekleştiği; önce cam ve ayna kırılması, ardından aracın alev alması net şekilde izlenebiliyor.

Olayın kaydedildiği görüntüler, bölgedeki güvenlik sistemi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmış olup, araçta meydana gelen hasarın ve şüphelinin davranışının açık biçimde görüldüğü kayıtlar olarak öne çıkıyor.

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ZARAR VERDİKTEN SONRA ARACI ATEŞE VERDİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.