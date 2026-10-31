tusk: anayasa mahkemesine yönelik müdahale demokratik düzeni hedef alıyor

Tusk ulusa seslendi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, yerel saatle 20.00'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bogdan Swieczkowski ile yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin açığa alınmasının ardından gelişenleri değerlendirdi. Tusk, mahkemenin binası önünde yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirdi ve hukuksuzluk ile şiddet karşısında geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Anayasa Mahkemesine yönelik iddialar:

Başbakan konuşmasında, Anayasa Mahkemesi'ne ve hakimlere yönelik müdahalenin siyasi bir operasyon olduğunu belirterek, bunu Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), eski Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve mevcut Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ilişkilendirdi. Tusk'ın ifadesiyle, 'Anayasa Mahkemesi’ne ve hakimlerine yönelik saldırı PiS, eski Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile mevcut Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin Polonya’da hukuk devletini yok etme sürecinin bir başka aşamasıdır.'

Hukukun üstünlüğü ve parlamenter süreç:

Tusk, parlamentodaki çoğunlukla Anayasa Mahkemesi'ni düzeltmek amacıyla tasarı ve yasa teklifleri sunduklarını ancak bunların cumhurbaşkanı ve PiS tarafından engellendiğini söyledi. Parlamentonun yeni hakim seçimini sakinlikle beklediğini, seçilen hakimlerin yemin ettiğini, ancak Karol Nawrocki'nin bu yeminleri kabul etmediğini ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski'nin de yeni hakimlerin görev başlamasını engellediğini aktardı.

Bu gelişmeler karşısında Tusk, hukukun üstünlüğünün tesisine yönelik çabaların boşa çıkarıldığını, ancak yürütme organının başı olarak Anayasa Mahkemesi'nin güvenliğini sağlama görevini sürdüreceğini ifade etti.

Hukuk devletinin sınırları:

Başbakan konuşmasında hukukun doğasına dair şu vurguyu yaptı: 'Hukuk devleti orman kanunundan şu yönüyle ayrılır: Haklı olup olmadığını kas gücü ve kabalık belirlemez.' Tusk, hukuk düzeninde hiçbir siyasetçinin, cumhurbaşkanı dahi olsa, mahkemelerin alanına girip emir veremeyeceğini veya hakimleri tehdit edemeyeceğini belirtti.

Konuşmasında ayrıca, ülkede demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü hedef alan çevrelerin bulunduğunu, bu çevrelerin uluslararası alanda Rusya yanlısı güçlerle destek bulmasının tesadüf olmadığını kaydetti ve Anayasa Mahkemesi'nin çalışma koşullarını sağlama konusunda kararlılığını yineledi.

Önemli not: Tusk'ın değerlendirmeleri, Swieczkowski ve Sochanski'nin 'Anayasa Mahkemesi’nin görevini yapmasını engelledikleri' gerekçesiyle açığa alınmalarının ardından geldi ve olayların ardından kamuoyunda gerilim tırmandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin açığa alınmalarının ardından yaşananlara ilişkin, "Anayasa Mahkemesi'ne ve hakimlerine yönelik saldırı Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), eski Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile mevcut Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Polonya'da hukuk devletini yok etme sürecinin bir başka aşamasıdır" dedi.