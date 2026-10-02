Göztepe'nin avantajı koruyamama problemi Vanspor maçında da sürdü

hazırlık maçı ve kadro:

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, milli maçlar arasını Vanspor ile oynadığı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti. İzmir temsilcisi ilk yarıyı sakatlığını atlatan Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, maça şu 11 ile başladı: Nevzat Tan Üzel, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Ege Yıldırım, Gökdeniz Bayrakdar, Bekir Turaç Böke, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Alexis Antunes, Janderson, Sinclair Armstrong.

ikinci yarı değişiklikleri ve gol:

Stoilov ikinci yarıda büyük bölümünü değiştirdiği 11 ile farklı oyunculara süre verdi. Vanspor, ikinci devrede Tenton Yenne'nin golüyle eşitliği sağladı ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Hazırlık maçında elde edilen sonuç, Göztepe'nin öne geçtiği anlarda skoru tutamama alışkanlığının sürdüğünü gösterdi.

süregelen skoru koruyamama sorunu:

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Göztepe, öne geçtiği dört karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. Samsunspor mücadelesinde önce 1-0, ardından 3-2 öne geçen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanında 1-0'lık avantajı yakalayan takım, maçı 3-2 kaybetti. Beşinci haftada Alanyaspor ve altıncı haftada Çaykur Rizespor karşılaşmalarında ise Göztepe her iki maçta da 1-0 öne geçmesine rağmen sırasıyla 2-2 sonuçlarını aldı.

Vanspor ile oynanan hazırlık maçı, sezon boyunca tekrar eden bu zafiyetin arada da devam ettiğini ortaya koydu. Teknik ekip ve oyuncular için öne geçilen anlarda savunma disiplini ve oyunun sonlandırılması, çözülmesi gereken öncelikli konular olarak öne çıkıyor.

BU SEZONKİ LİG MAÇINDAN BİR KARE