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Alanya’da il olma beklentisi: nüfus, turizm ve yatırım iddiası

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin projesiyle tekrar gündeme gelen Alanya, 371.547 nüfusu, yabancı yerleşikleri ve yaz nüfusuyla il olma tartışmasını canlandırdı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Alanya’da il olma beklentisi: nüfus, turizm ve yatırım iddiası

MHP projesiyle yeniden alevlenen il tartışması:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen "100 İl, 1000 İlçe Projesi" kapsamında Alanya’nın il olabilecek ilçeler arasında öne çıkması kentte yeni bir beklenti yarattı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, il olmanın kentin ekonomik ve idari yapısına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Nüfus yapısı ve yaz dönemindeki artış:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Alanya’nın güncel nüfusu 371.547. İlçede nüfusun %50,58’i erkek, %49,42’si kadın olarak ölçülürken, yıllık nüfus artış oranı %2,67. İlçede yerleşik durumda bulunan yabancı uyruklu nüfus 78 farklı ülkeden 38.563 kişiye ulaşıyor; ilk sıralarda Rusya, Ukrayna ve Almanya vatandaşları yer alıyor. Yaz aylarındaki turizm hareketliliğiyle birlikte Alanya’nın fiili nüfusu zaman zaman 700 binin üzerine çıkıyor.

Ekonomi, hizmetler ve yerel beklentiler:

Mustafa Tuna il olmanın yatırımları hızlandıracağını, kamu yatırımlarının doğrudan Alanya’ya yönelmesiyle projelerin daha çabuk hayata geçirileceğini söyledi. Tuna, Alanya’nın ekonomik yapısı, nüfusu ve turizm potansiyelinin il statüsünü desteklediğini, çevre ilçelerle birlikte daha güçlü bir idari ve ekonomik yapı kurulacağına inandıklarını ifade etti.

Yerel esnaf ve vatandaşlar da beklentilerini dile getirdi. 60 yaşındaki Hasan Yılmaz ilçenin yıllardır il olmayı beklediğini belirtirken, pazarcı esnafı Nurten Akıllı ve Mustafa Sanat sağlık, sanayi ve ekonomi alanlarında gelişme olacağını savundu. 49 yaşındaki pazarcı Esma Pala ise sağlık hizmetlerine erişimdeki zorlukları hatırlatarak Alanya il olursa hastanenin büyüyeceğini ve kent içi hizmetlerin iyileşeceğini dile getirdi.

ALTSO başkanının açıklamalarında olduğu gibi, Alanya kamuoyunda proje sabırla bekleniyor; il statüsünün getireceği doğrudan yatırımlar, hızlanan bürokratik süreç ve artacak hizmet kapasitesi yerel beklentilerin temelini oluşturuyor.

Bahçeli gündeme getirdi, Alanya&#039;yı il olma heyecanı sardı

Bahçeli gündeme getirdi, Alanya'yı il olma heyecanı sardı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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