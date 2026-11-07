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Şehirde kanser yükünü paylaşacak yeni adım: üniversite hastanesi 2027'de devreye giriyor

Balıkesir Üniversitesi, TÜİK verilerine göre kentteki kanser ölümlerini dikkate alarak 2027'de kanser teşhis ve tedavi hizmetlerine başlayacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şehirde kanser yükünü paylaşacak yeni adım: üniversite hastanesi 2027'de devreye giriyor

yeni hizmetin hedefi ve zamanlaması:

Balıkesir Üniversitesi, kent ve çevresindeki 20 ilçede ve komşu illerde kanser nedeniyle tedavi arayan hastaların Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki yoğunluğuna destek vermeyi planlıyor. Rektör Yücel Oğurlu, üniversitenin 2027 yılında kanser hastalarına yönelik teşhis ve tedavi hizmetlerine başlayacağını açıkladı.

şehirdeki yük ve istatistikler:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Balıkesir'de hastalığa bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 15'i iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanıyor. Şehirde kanser vakalarına müdahale eden tek hastane bulunması vatandaşların hizmete erişimini zorlaştırıyor ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde yoğunluğa yol açıyor.

üniversitenin hazırlıkları ve beklentiler:

Rektör Oğurlu, son üç yılda üniversite bünyesine yaklaşık 70 yeni hoca transfer ettiklerini ve cihaz desteğiyle eksik yönlerin tamamlandığını belirtti. Oğurlu, köken olarak Balıkesirli olduğunu ve erken teşhis eksikliği nedeniyle yakınlarını kanserden kaybettiğini ifade ederek, bunun şehir için acil bir konu olduğunu vurguladı.

Oğurlu, 'Bizim Bursa'ya, İzmir'e diğer şehirlere hasta göndermiyor olmamız gerekir; bu hastalıkları şehirde, araştırma hastanesi içinde çözebilmeliyiz' dedi ve üniversitenin atılımlarının önümüzdeki yıl sonuç vermesini beklediklerini sözlerine ekledi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ YÜCEL OĞURLU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ YÜCEL OĞURLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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