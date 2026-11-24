Su ikramı güveni bozdu: Alsancak'ta iki güneş gözlüğü çalındı

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan bir optik mağazasında, dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kadın müşteri gibi girerek iş yerindeki ürünleri inceledikten sonra yaklaşık 25-30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü alıp mağazadan ayrıldı.

Olayın gelişimi:

İş yeri sahibi Ecem Apaydın, şüphelinin mağazaya geldiğinde herhangi bir şüpheli davranış sergilemediğini anlattı. Apaydın, 'Gayet normal bir müşteri gibi geldi. Markalı ürünlerimizi gösterdim, nasıl bir model aradığını sordum. Ancak güneş gözlüğünü hiç çıkarmadı' dedi. Apaydın, şüphelinin iç mekânda kullanılabilen açık camlı bir gözlük taktığı için durumdan şüphelenmediğini vurguladı.

Bir süre sonra kadının kendisinden bir bardak su istediğini söyleyen Apaydın, o sırada evden canlı olarak mağazanın görüntülerini izleyen eşinin kadının el kol hareketlerinden şüphelenip güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğini ve gözlükleri aldığı anı fark ettiğini aktardı. Eşinin art arda aramalarını meşgule attığını, müşteriye su ikram ettiğini ve kapıdan çıkarken telefonu açıp eşinin uyarısıyla olayın ortaya çıktığını belirtti. Apaydın, eşinin telaşla 'Tut, tut. Hırsız, gözlük çaldı' dediğini anlattı.

Esnafın tepkisi ve güvenlik:

Apaydın, şüphelinin arkasından koştuğunu ancak kadının köşeyi döndüğünü ve daha fazla ilerleyemediğini söyledi. Başka bir kişinin içeride olabileceği ihtimalini düşündüğünü ve haksız duruma düşmekten çekindiği için doğrudan polise başvurduğunu ifade etti. Apaydın, 'Bir insana böyle bir ithamda bulunmak doğru gelmedi. Kadın farklı bir iddiada bulunabilirdi. Bu nedenle dükkâna dönerek polisi aradım ve şikâyetçi olduk' diye konuştu.

Polisin, şüphelinin daha önce de benzer olaylara karıştığını ve yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildiğini iş yeri sahibine bildirdiği aktarıldı. Şu ana kadar yakalanıp yakalanmadığı konusunda net bilgi verilmedi; polis ekiplerinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Apaydın, gözlüklerin denemeden doğrudan çantasına konulmasına anlam veremediğini, ihtiyaç halinde kendilerine durumu anlatsaydı yardımcı olabileceklerini hatta hediye etmeyi bile düşündüklerini söyledi. Gözlüklerin çizilmemesi için özel muhafaza edildiğini, şüphelinin ürünleri doğrudan çantasına koyduğu için ürünleri yeniden rafa koyup satamayacaklarını belirtti. İş yerinin sigortası bulunduğunu ve gerekli başvuruların yapıldığını kaydeden Apaydın, asıl üzüntüsünün maddi zarardan çok kendisine gösterilen iyi niyetin istismar edilmesi olduğunu vurguladı.

Apaydın, 'İkram ettiğim suyun karşılığı bu olmamalı' diyerek diğer esnafların da benzer durumlara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ SU İSTEYEREK OYALADI; GÖZLÜKLERİ ÇALDI, SUYUNU İÇİP GİTTİ