GTO seçiminde bir üye fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Gebze Ticaret Odası seçiminde sağlık olayına müdahale

Gebze Ticaret Odası (GTO) 10. Dönen Oda Organ Üye Seçimi, Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde kurulan sandıklarda sabah 09.00 itibarıyla başladı. Üyeler, kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanıyor; seçimde mevcut başkanın bulunduğu mavi liste ile başkan adayı Oğuz Şerifalioğlu'nun yer aldığı turuncu liste yarışıyor.

Seçim akışı ve adaylar:

Oy verme işlemleri sabah saatlerinden itibaren düzenli şekilde devam etti. Sandık kurulları ve görevli personel, seçimlerin usulüne uygun yürütülmesi için hazır bulundu ve üyeler isimlerinin yazılı olduğu sandıklara giderek oylarını kullandı.

Olayın ardından müdahale:

Seçim alanında ismi öğrenilmeyen bir üye aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve söz konusu üye tıbbi değerlendirme amacıyla hastaneye sevk edildi. Olayın ayrıntıları ve üyenin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Seçim görevlileri ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oy verme işlemleri, güvenlik ve sağlık önlemleri gözetilerek devam etti.

GEBZE TİCARET ODASI (GTO) SEÇİMLERİ SIRASINDA BİR KİŞİ FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI.