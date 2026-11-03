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GTO seçiminde bir üye fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Gebze Ticaret Odası 10. dönem seçimi sırasında oy verme işlemi sürerken bir üye fenalaşarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

GTO seçiminde bir üye fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Gebze Ticaret Odası seçiminde sağlık olayına müdahale

Gebze Ticaret Odası (GTO) 10. Dönen Oda Organ Üye Seçimi, Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde kurulan sandıklarda sabah 09.00 itibarıyla başladı. Üyeler, kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanıyor; seçimde mevcut başkanın bulunduğu mavi liste ile başkan adayı Oğuz Şerifalioğlu'nun yer aldığı turuncu liste yarışıyor.

Seçim akışı ve adaylar:

Oy verme işlemleri sabah saatlerinden itibaren düzenli şekilde devam etti. Sandık kurulları ve görevli personel, seçimlerin usulüne uygun yürütülmesi için hazır bulundu ve üyeler isimlerinin yazılı olduğu sandıklara giderek oylarını kullandı.

Olayın ardından müdahale:

Seçim alanında ismi öğrenilmeyen bir üye aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve söz konusu üye tıbbi değerlendirme amacıyla hastaneye sevk edildi. Olayın ayrıntıları ve üyenin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Seçim görevlileri ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oy verme işlemleri, güvenlik ve sağlık önlemleri gözetilerek devam etti.

GEBZE TİCARET ODASI (GTO) SEÇİMLERİ SIRASINDA BİR KİŞİ FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

GEBZE TİCARET ODASI (GTO) SEÇİMLERİ SIRASINDA BİR KİŞİ FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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