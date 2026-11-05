Kumluca'da şüpheli ikamette yapılan aramada kubar esrar ve mühimmat bulundu

Operasyonun ayrıntıları:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, E.B. isimli şüphelinin ikametinde arama yaptı.
ele geçirilenler:
Aramada 2 kilo 450 gram kubar esrar, 2 kök Hint keneviri, 62 adet 9,65 milimetre tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
adli işlem:
Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
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