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Kumluca'da şüpheli ikamette yapılan aramada kubar esrar ve mühimmat bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 450 gram kubar esrar, 2 kök Hint keneviri ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kumluca'da şüpheli ikamette yapılan aramada kubar esrar ve mühimmat bulundu

Operasyonun ayrıntıları:

Antalya'nın Kumluca ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, E.B. isimli şüphelinin ikametinde arama yaptı.

ele geçirilenler:

Aramada 2 kilo 450 gram kubar esrar, 2 kök Hint keneviri, 62 adet 9,65 milimetre tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

adli işlem:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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