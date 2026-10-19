Güçlü ailede iletişim ve sorumluluk ön plana çıktı

Programda öne çıkan yaklaşım:

MÜSİAD Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek" programında, aile kurumunun taşıdığı toplumsal önem ve çocukların sağlıklı gelişimi merkeze alındı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile içi iletişim, ebeveynlerin sorumlulukları ve değişen toplumsal koşulların aile yapısına etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programın açılışını yapan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, konuşmasına Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım" hadis-i şerifi ile başlayarak aile içindeki sevgi, saygı, güven ve iletişimin çocukların kişilik gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Özdurdu, aile kurumunun korunmasının toplumsal geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Nevzat Tarhan’ın değerlendirmeleri:

Prof. Dr. Nevzat Tarhan söyleşide, aile ilişkilerinin güçlendirilmesinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişiminde belirleyici olduğunu belirtti. Tarhan, ebeveyn-çocuk iletişiminde tutarlılık, empati ve sınır koyma becerilerinin önemine işaret ederken, günümüzün hızlı değişen koşullarının aile dinamiklerine getirdiği zorluklara da değindi. Konuşmasında ebeveynlerin rolünü öne çıkararak, çocukların sağlıklı kişilik gelişimi için ebeveynlerin bilinçli ve aktif katılımının gerekliliğini vurguladı.

Söyleşi, amaç ve yerel etki:

Söyleşi, MÜSİAD Gaziantep Şubesi üyesi ve MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu üyesi Emine Yağmur’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda aile, mutluluk ve gelecek kavramları farklı yönleriyle ele alındı; katılımcılar aile yapısının korunması, çocuk yetiştirme anlayışları ve ebeveynlerin sorumlulukları üzerine görüşlerini paylaştı. Programın temel amacı, aile kurumuna yönelik farkındalığı artırmak ve ebeveynlerin çocukların gelişimindeki rollerine ilişkin bilinçlerini güçlendirmek olarak belirlendi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal gelişime katkı sunan faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Etkinlik, yerel düzeyde aileye yönelik politika ve uygulamalara dikkat çekmeyi hedefleyerek, katılımcılarda aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik bir vurgu bıraktı.

Sonuç olarak program, aile kurumunun sadece bireylerin yetiştiği bir ortam olmadığı; aynı zamanda toplumsal değerlerin, ahlaki sorumlulukların ve ortak geleceğin şekillendiği temel bir yapı olduğu mesajını pekiştirdi. Katılımcılar, aile içi iletişim ve ebeveyn sorumluluklarının güçlendirilmesinin uzun vadede daha sağlıklı nesiller ve dolayısıyla daha güçlü bir toplum anlamına geleceği konusunda hemfikir oldu.

MÜSİAD GAZİANTEP ŞUBESİ, PROF. DR. NEVZAT TARHAN’IN KATILIMIYLA "GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ GELECEK" PROGRAMI DÜZENLEDİ.