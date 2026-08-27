Güçlü Türkiye için üretim, teknoloji ve düşük karbonlu dönüşüm şart

Samsun TSO Ağustos meclisinde ekonomi ve tarih vurgusu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 1071 Malazgirt Zaferi ile 1922 Büyük Taarruz’un gösterdiği bağımsızlık iradesinin günümüz ekonomik hedefleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

26 Ağustos’un tarihsel anlamı:

Murzioğlu, 26 Ağustos’un iki önemli dönüm noktasını aynı anda hatırlattığını belirterek Sultan Alparslan’ın 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu kapılarının Türklere açıldığını, 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz ile ise vatanın bağımsızlığının tescillendiğini söyledi. Malazgirt Zaferi’nin 955’inci, Büyük Taarruz’un ise 104’üncü yıl dönümlerinin gurur ve minnetle anıldığını ifade eden Murzioğlu, başta Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu’yu vatan kılanları rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Ekonomik bağımsızlık ve reel sektörün öncelikleri:

Murzioğlu, konuşmasında ekonomik bağımsızlığın siyasi ve askeri bağımsızlık kadar önemli olduğunu vurgulayarak güçlü Türkiye’nin üreten, ihraç eden, teknoloji geliştiren ve istihdam sağlayan bir ekonomi ile mümkün olacağını kaydetti. İş dünyasının üretim, yatırım, istihdam ve ihracat mücadelelerinin ülkenin geleceğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Murzioğlu, sanayi üretimindeki yavaşlama, finansmana erişimdeki güçlükler, yüksek kredi maliyetleri ve işletme sermayesi ihtiyacının reel sektör için öncelikli sorunlar olduğunu söyledi.

düşük karbonlu üretim ve rekabet:

Yeni dönemde rekabetin yalnızca fiyatla değil verimlilik, teknoloji, lojistik, tedarik zinciri güvenliği ve düşük karbonlu üretim üzerinden şekilleneceğini ifade eden Murzioğlu, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın kesin uygulama dönemine geçmesiyle karbon konusunun artık dış ticaret ve rekabet meselesi haline geldiğine dikkat çekti. Yeşil dönüşümün işletmeler için bir mali külfet değil, doğru yönetildiğinde önemli bir rekabet avantajı olduğunu vurgulayan Murzioğlu, oda olarak üyeleri bu dönüşüme hazırlamak için karbon ayak izi, SKDM, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir üretim alanlarında projeler yürüttüklerini anlattı.

Murzioğlu, Temmuz-Ağustos döneminde bu çalışmaların altyapısını oluşturduklarını ve önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek faaliyetlerle üyelerin sürece uyum sağlamasına rehberlik edeceklerini belirtti. Ayrıca Samsun’un yaşam cazibesi, gelişim potansiyeli ve barındırdığı fırsatlar doğrultusunda oda projelerinin sürdüğünü, son dört yılda çok sayıda proje hayata geçirildiğini aktardı.

Konuşmasının sonunda oda çalışmalarına verilen destek ve Samsun’a yapılan katkılar nedeniyle meclis üyelerine teşekkür eden Murzioğlu’nun sözlerinin ardından gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı ve toplantı sona erdi.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, MECLİS TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, 1071 MALAZGİRT ZAFERİ İLE 1922 BÜYÜK TAARRUZ’UN ORTAYA KOYDUĞU BAĞIMSIZLIK İRADESİNE DİKKATİ ÇEKEREK, GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN; ÜRETEN, İHRAÇ EDEN, TEKNOLOJİ GELİŞTİREN VE İSTİHDAM SAĞLAYAN GÜÇLÜ BİR EKONOMİDEN GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ.