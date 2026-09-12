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İsot hasadında kadınların alın teri sofralara lezzet taşıyor

Şanlıurfa'da taze isot hasadı başladı; Suruç Ovası'ndan pazar tezgahlarına taşınan ürün, kadınların emeğiyle pul bibere dönüşerek kış sofralarını bekliyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:54

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

İsot hasadında kadınların alın teri sofralara lezzet taşıyor

Şanlıurfa'da tarladan tezgaha isot hareketliliği

Şanlıurfa mutfak kültürünün tescilli simgesi olan taze isotun hasadıyla kentte yılın en yoğun dönemlerinden biri başladı. Kış hazırlıklarının başlamasıyla birlikte, tarlalardan toplanan tamamen yerli isotlar pazar tezgahlarındaki yerini almaya başladı. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun eden isotun bu yılki kalitesi ve fiyatı dikkat çekiyor.

Suruç Ovası'ndan pazara:

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulanan Suruç Ovasındaki tarlalarda yetişen yerli isotlar, sabahın erken saatlerinde tek tek elle toplanıyor. Araçlara yüklenen tonlarca taze kırmızı biber, kent merkezindeki ve ilçelerdeki sebze pazarlarına taşınıyor. Vatandaşların kışlık ihtiyaçları için çuvallarla aldığı yerli isotun kilogram fiyatı 20 ile 30 lira arasında değişiyor.

Kadınların elinde acı yolculuk:

Pazardan çuvallarla evlere taşınan isotlar, Şanlıurfalı kadınların ellerinde zahmetli bir dönüşüm sürecine giriyor. Ekilip toplanmasından temizlenip kurutulmasına kadar her aşamada kadın emeği ön planda. Satın alınan biberler yıkanıp sap ve tohumlarından ayrıldıktan sonra, kavurucu güneş altında evlerin damlarına veya düz alanlara serilerek kurutuluyor. Güneşte tamamen kuruyan ve rengi koyulaşan biberler, zeytinyağı ile harmanlanıp özel makinelerde çekilerek pul bibere dönüştürülüyor.

Bu geleneksel üretim süreci, lezzetin korunmasına ve yöresel aromanın sofralara taşınmasına katkı sağlıyor. Evlerde hazırlanan isotlar özellikle çiğköfte başta olmak üzere birçok yemeğin vazgeçilmezi olarak kış aylarında kavanozlarda yerini alıyor.

Ekim alanı ve rekolte:

Ziraat mühendisleri ve üreticiler, isot üretiminin bölge ekonomisi için önemine vurgu yapıyor. Ekimden hasada kadar yaklaşık 5 ay süren bakım ve sulama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede, İbrahim Halil Eşsiz üretim sürecindeki yoğun emeği anlatıyor. Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise geçen yıla göre ekim alanının yüzde 30 düştüğünü belirterek, Şanlıurfa’da 18 bin 900 dekarlık alanda ekim yapıldığını ve yaş olarak 200 bin ton rekolte elde edildiğini aktarıyor. Bilgin, isotun Şanlıurfa ve ülke ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor.

Hasat dönemiyle birlikte pazarlarda başlayan hareketlilik, hem üreticinin gelirine hem de tüketicinin yerel lezzet arayışına cevap veriyor. Bu yılın ürünü, kalite ve fiyat dengesiyle dikkat çekerek kış sofralarına ulaşmayı sürdürüyor.

KENTİN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DÜNYACA ÜNLÜ TESCİLLİ SİMGESİ OLAN TAZE İSOTTA, HASAT DÖNEMİYLE BİRLİKTE...

KENTİN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN DÜNYACA ÜNLÜ TESCİLLİ SİMGESİ OLAN TAZE İSOTTA, HASAT DÖNEMİYLE BİRLİKTE HAREKETLİLİK DE EN ÜST SEVİYEYE ULAŞTI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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