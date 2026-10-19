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Tarladan sofraya: Ormanya ile Kocaeli'nin tıbbi bitkileri değere dönüşüyor

Kocaeli'de yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, Sekapark A.Ş.'nin Ormanya markasıyla distilasyon, soğuk sıkım ve süperkritik CO₂ ile ürünlere dönüşüyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tarladan sofraya: Ormanya ile Kocaeli'nin tıbbi bitkileri değere dönüşüyor

yerelden ulusal pazara: üretimin kısa rotası:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarımsal potansiyelini değerlendirme hedefiyle yerel üretimi güçlendiren uygulamalarına devam ediyor. Bu çabanın somut örneği olan Ormanya markası, Sekapark A.Ş. iştiraki kapsamında Kocaeli’de yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkileri ham halde bırakmayıp katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor.

Hasat edilen bitkiler, üretimin sonraki aşamalarına geçmeden önce laboratuvar ve kalite kontrol süreçlerinden geçiyor. Üretim hattında yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla hammaddelerin kullanım alanı genişletiliyor ve ürünlerin standartları korunuyor.

üretimde uygulanan yöntemler:

Bitkisel hammaddeler, modern tekniklerle işleniyor; distilasyon, soğuk sıkım ve süperkritik CO₂ ekstraksiyonu gibi yöntemler ham maddelerin verimli ve hijyenik biçimde değer kazanmasını sağlıyor. Bu süreçler sayesinde uçucu yağlardan ekstraktlara, hidrosollerden soğuk sıkım yağlara kadar farklı ürün grupları elde ediliyor.

ürün gamı ve erişim:

Ormanya çatısı altında sunulan ürünler arasında uçucu ve soğuk sıkım bitkisel yağlar, bitki çayları, hidrosoller, ekstraktlar, geleneksel şekerlemeler, doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile gıda takviyeleri yer alıyor. Ürünler, Sekapark A.Ş.'nin kurumsal e-ticaret platformu sekapark.com.tr ve diğer dijital satış kanalları üzerinden tüketicilere ulaştırılıyor.

Tedarik ve dağıtım ağında yerel üreticinin desteklenmesi ön planda tutuluyor; böylece Kocaeli’nin doğal zenginlikleri hem üreticiye katma değer sağlıyor hem de Türkiye'nin farklı noktalarındaki tüketicilerin sofrasına taşınıyor.

KOCAELİ’DE YEREL ÜRETİCİLERDEN TEMİN EDİLEN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER, ORMANYA MARKASIYLA...

KOCAELİ’DE YEREL ÜRETİCİLERDEN TEMİN EDİLEN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER, ORMANYA MARKASIYLA BİTKİSEL YAĞLARDAN KOZMETİK ÜRÜNLERİNE KADAR FARKLI ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLEREK TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAKİ TÜKETİCİLERE ULAŞTIRILIYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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