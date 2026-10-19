Selde kalan araçlarda görünmeyen riskler ve alım tüyoları

Sel sonrası araç alımında hangi işaretlere dikkat edilmeli?

Son günlerde yaşanan kuvvetli yağışlar bazı bölgelerde sele yol açtı ve çok sayıda araç su altında kaldı. Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Atabey, sel hasarına maruz kalan araçların değerlendirilmesinde suyun ulaştığı seviyenin belirleyici olduğunu vurguladı. Atabey, "Selin nereye kadar yükseldiği önemli. Su tekerlek seviyesinde kaldıysa araç hafif sel hasarlı olarak değerlendirilebilir" diyerek alıcıların öncelikle bu noktaya bakması gerektiğini söyledi.

Hasarın sınıflandırılması ve riskler:

Atabey, su seviyesinin tekerlek hizasını aşması durumunda riskin ciddi oranda arttığını belirtti. "Ancak su seviyesi motor gövdesini aşmış, elektronik beyinlere, şanzımana ve motorun mekanik parçalarına ulaşmışsa ağır hasar meydana gelebilir" ifadeleriyle, elektronik aksam, şanzıman ve motor bileşenlerinin suyla temasının yol açacağı uzun vadeli sorunlara dikkat çekti. Bu tür durumlarda araçta korozyon oluşması olasıdır ve zamanla yeni arızalar ortaya çıkarak bakım ve onarım maliyetlerini yükseltebilir.

Hafif sel hasarlı araçlarda bile suyun motorun yatak bölgesine ulaşması halinde motor arızalarının oluşabileceğini, elektronik parçaya giren suyun nemlenme ve korozyona yol açabileceğini belirten Atabey, alıcıları "İlk etapta herhangi bir sorun görülmese bile ilerleyen dönemde ciddi masraflarla karşılaşılabilir" sözleriyle uyardı.

Kontrol listesi ve sigorta uyarısı:

Atabey, alıcıların araçta gözlemlemesi gereken başlıca belirtileri şöyle sıraladı: "Araca bindiğinizde ağır bir nem kokusu varsa bu durum aracın selde kalmış olabileceğine işaret eder. Koltukları ileri geri hareket ettirdiğinizde kızaklarda paslanma ve korozyon görülmesi, araç içerisinde aşırı çamur birikintilerinin bulunması da dikkat edilmesi gereken belirtilerdir." Bu bulguların varlığı, görünmeyen iç hasarları akla getirmelidir.

Sigorta kapsamına ilişkin de uyarıda bulunan Atabey, "Trafik sigortasının sel hasarını ödemediğini belirteyim. Sel hasarını genişletilmiş kasko sigortası poliçesi öder. Sürücülerimiz kasko yaptırırken 'sel hasarını karşılar' şeklinde madde ekletsin" dedi. Bu nedenle alıcıların poliçe şartlarını kontrol etmeleri ve gerekirse ilave teminat talep etmeleri önem taşıyor.

Atabey'in açıklamaları, sel sonrası araç alacaklara detaylı inceleme yapma, su seviyesini tespit etme ve sigorta kapsamını kontrol etme yönünde net bir rehber sunuyor. Alıcılar bu kriterleri göz önünde bulundurarak olası büyük harcamaların önüne geçebilirler.

ANADOLU OTO GALERİCİLER SİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİLAL ATABEY, SEL HASARINA MARUZ KALAN ARAÇLARIN SATIN ALINMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN UYARILARDA BULUNARAK, SU SEVİYESİNİN TEKERLEK HİZASINI AŞMASI DURUMUNDA ARAÇLARIN CİDDİ RİSK TAŞIYABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.