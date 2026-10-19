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Talas'ta muhtarlarla ortak akıl vurgusu: Mustafa Yalçın'dan 19 Ekim mesajı

Başkan Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarların vatandaşla devlet arasındaki köprü olduğunu, iş birliğinin hizmetleri güçlendirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Talas'ta muhtarlarla ortak akıl vurgusu: Mustafa Yalçın'dan 19 Ekim mesajı

Talas Belediyesi ve muhtarların rolü:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurguladı. Yalçın, muhtarların hem mahalle sakinlerinin sesi hem de belediyelerin sahadaki en güçlü destekçisi olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın sözlerinde şunları ifade etti: "Muhtarlarımız, bizim mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımız. Vatandaşla belediye arasındaki köprümüz. Onlarla birlikte mahallelerimize en isabetli, en gerekli hizmet ve yatırımları ulaştırma imkânı buluyoruz. Bu nedenle her bir muhtarımızın gayretini, mahallelerinin ihtiyaçlarını bize aktarma konusundaki hassasiyetini çok önemsiyoruz."

Saha odaklı uygulamalar ve iletişim:

Yalçın, Talas'ta belediye ile muhtarlar arasındaki uyumun hizmetlerin etkinliğini artırdığına dikkat çekti. Talas Belediyesi olarak hizmetin merkezine insanı aldıklarını, mahalle ihtiyaçlarını doğrudan muhtarlarla istişare ederek belirlediklerini söyledi.

Bu yaklaşımın somut adımları arasında mahalle toplantıları, "Belediye Mahallemizde" uygulaması ve 7 yıldır aksatılmadan sürdürülen düzenli muhtar buluşmaları bulunuyor. Yalçın, bu uygulamalar sayesinde belediyenin sahada daha etkin ve erişilebilir hale geldiğini ifade etti.

Muhtarlar Günü kutlaması:

Başkan Mustafa Yalçın konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu vesileyle, Talasımızda görev yapan tüm mahalle muhtarlarımız başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN; VATANDAŞLA DEVLET ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ YÜRÜTEN...

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN; VATANDAŞLA DEVLET ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ YÜRÜTEN MUHTARLARIN, YEREL YÖNETİMLERİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU VURGULADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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