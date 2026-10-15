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Gülbahar'la mahalle sıcaklığı Didim'de sahnede

Didim Belediyesi, Ayşe Alagöz'ün eserinden Esra Demirci yönetimindeki tek perdelik 'Gülbahar'ı 21 Ekim akşamı DİGEM'de sahneliyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Gülbahar'la mahalle sıcaklığı Didim'de sahnede

Gülbahar'la mahalle sıcaklığı Didim'de sahnede

Didim Belediyesi, kentte kültür ve sanat etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Ayşe Alagöz'ün kaleminden çıkmış olan 'Gülbahar' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerle buluşmak üzere hazırlandı. Tek perdelik eser, hem hüzünlü hem de mizahi yönleriyle dikkat çekiyor.

Oyun ve kadro:

Oyun, Pembe İzler Mahallesi'nin sevilen öğretmeni Gülbahar'ın yaşamını merkezine alıyor ve mahalle atmosferini sıcak bir dille ekrana değil sahneye taşıyor. Eserin yazarı Ayşe Alagöz, metnin samimi diliyle toplumun küçük ama güçlü kesitlerini gözler önüne sererken; yönetmen Esra Demirci sahne düzeni ve oyuncu yorumu üzerinden bu duyguyu seyirciye aktarıyor.

Etkinlik bilgileri:

Oyun, 21 Ekim Çarşamba günü Didim Gençlik Merkezi (DİGEM)'de tek perde olarak sahnelenecek ve gösterim saat 20.00'de başlayacak. Etkinlik, 13 yaş ve üzeri izleyicilere açıktır. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kent yaşamında kültür ve sanatın önemine vurgu yaparak vatandaşların sanatla buluşmasını desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Didim Belediyesi, tiyatro ve kültür meraklılarını 21 Ekim akşamı DİGEM'e davet ediyor; yerel bir hikâyenin sahnede buluştuğu bu gösteri, mahalle duygusunu ve insan ilişkilerinin inceliklerini izleyicilere taşıyacak.

DİDİM’DE TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK

DİDİM’DE TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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