güler ile hasanov şuşa'da bir araya geldi

şuşa'da ikili temas:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mevkidaşı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan'da bir araya geldi. Toplantı, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Şuşa kentinde gerçekleştirildi.

görüşmenin çerçevesi:

Yetkili kaynaklar, Güler ile Hasanov'un üçlü toplantı öncesinde ikili bir görüşme yaptığını belirtti. Tarafların resmi açıklamalarında görüşmenin içeriğine dair ayrıntılar yer almadı; ancak karşılıklı temasın iki ülke arasındaki iletişim kanallarını güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulanabilir.

beklentiler ve iş birliği:

Şuşa'da düzenlenecek üçlü toplantı zemininde gerçekleşen bu ikili görüşme, bölgesel savunma iş birliği ve koordinasyonun ön plana çıktığını gösteriyor. Güler ile Hasanov arasındaki temas, planlanan üçlü gündemin yürütülmesine yönelik hazırlık niteliği taşıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI ORGENERAL ZAKİR HASANOV İLE AZERBAYCAN’DA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.