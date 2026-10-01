Güllü davasında ilk duruşma: kızı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

dava bugün başlıyor:

Yalova’da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut ile ilgili hazırlanan iddianameyle açılan dava, ilk duruşması için bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkıyor. Davada tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

iddianame ve soruşturma süreci:

Soruşturmada, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katındaki pencereden düşerek yaşamını yitiren kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut olayına ilişkin delillerin değerlendirilmesi yaklaşık 11 ay sürdü. Hazırlanan iddianamede sanığın üzerine atılı suç "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" olarak yer alırken, olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

deliller ve duruşmada beklenenler:

İddianamede, tanık beyanları, ses kayıtları, dijital deliller, HTS kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcılık, incelemelerde Gül Tut’un düşmesinin kaza sonucu olmadığı yönünde değerlendirme yaptı; ancak elde edilen delillerin mahkeme heyeti tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. Bugün görülecek ilk duruşmada sanık savunmalarının alınması, tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin yargılamaya ilişkin ara kararlarını açıklaması öngörülüyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği dava nedeniyle gözler Yalova Adliyesine çevrilmiş durumda; duruşmanın seyri ve mahkeme kararları ilerleyen oturumlarda belirlenecek.

GÜLLÜ HAYATINIKAYBETMEDEN HEMEN ÖNCESİ (ARŞİV)