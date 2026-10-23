Güllük'te kesintisiz su için isale hatları yenileniyor

MUSKİ Güllük'te altyapı yenilemesine öncelik veriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesinin Güllük Mahallesi'nde arıza kaynaklı su kesintilerini azaltmak amacıyla içme suyu isale hatlarının yenilenmesi çalışmalarını yürütüyor. Proje, bölgedeki hizmet kalitesini artırmayı ve uzun vadede arıza sıklığını düşürmeyi hedefliyor.

hat değişimi ve teknik müdahaleler:

Yapılan çalışmalar kapsamında eskiyen isale hatları daha dayanıklı olan duktil borular ile değiştiriliyor. Bölgede ayrıca su basıncının dengelenmesi için düzenlemeler yapılıyor; bu kapsamda yeni bir terfi merkezi inşa ediliyor. Yetkililer, uygulamaların belirli bir plan ve proje dahilinde gerçekleştirildiğini ve aşamalı olarak tamamlanacağını bildirdi.

süreç, kamulaştırma ve ücret politikası:

MUSKİ açıklamasında, Güllük Mahallesi'nde geçmişte özel sektör tarafından işletilen su hizmetlerine de değinildi. Açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının talimatları doğrultusunda kamulaştırma işleminin yapıldığı ve bunun sonucunda su ücretlerinde ciddi oranda düşüş sağlandığı belirtildi. Kurum, bu adımların birlikte vatandaşlara daha ulaşılabilir ve kesintisiz içme suyu sunmayı kolaylaştıracağını vurguladı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin tamamında arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilmesini hedefliyor ve çalışmaların planlı şekilde süreceğini açıkladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLAS İLÇESİNİN GÜLLÜK MAHALLESİ’NDE ARIZA KAYNAKLI SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA İÇME SUYU İSALE HATLARINI YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.