Piazza alışveriş merkezinde takip edilip yakalanan kadın tutuklandı

Piazza alışveriş merkezinde hırsızlık iddiası

Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan Piazza Alışveriş Merkezinde iki ayrı mağazadan giyim eşyası çaldığı ileri sürülen üç çocuk annesi E.İ. (28), üçüncü mağazada fark edilerek yakalandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre şüpheli, AVM içerisindeki iki farklı mağazadan giyim eşyası aldıktan sonra üçüncü mağazaya girerken personel tarafından fark edildi ve burada yakalandı.

Fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen Irmak Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet ve adli süreç:

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.İ., sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ 2 MAĞAZADAN GİYİM EŞYASI ÇALAN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI