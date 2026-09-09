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Piazza alışveriş merkezinde takip edilip yakalanan kadın tutuklandı

Canik'te Piazza Alışveriş Merkezi'nde iki mağazadan giyim çaldığı iddia edilen 3 çocuk annesi E.İ. (28), üçüncü mağazada fark edilerek yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:23

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Piazza alışveriş merkezinde takip edilip yakalanan kadın tutuklandı

Piazza alışveriş merkezinde hırsızlık iddiası

Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan Piazza Alışveriş Merkezinde iki ayrı mağazadan giyim eşyası çaldığı ileri sürülen üç çocuk annesi E.İ. (28), üçüncü mağazada fark edilerek yakalandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre şüpheli, AVM içerisindeki iki farklı mağazadan giyim eşyası aldıktan sonra üçüncü mağazaya girerken personel tarafından fark edildi ve burada yakalandı.

Fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen Irmak Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet ve adli süreç:

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.İ., sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ 2 MAĞAZADAN GİYİM EŞYASI ÇALAN 3 ÇOCUK ANNESİ...

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ 2 MAĞAZADAN GİYİM EŞYASI ÇALAN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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