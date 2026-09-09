Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan araçta dört kişi hayatını kaybetti

Bozova'da kaza ve görüntüler:

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önünde seyreden kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta 4 kişi hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışmanın şiddetini ve kazanın nasıl gerçekleştiğini kayda aldı.

kaza ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova - Şanlıurfa karayolu yakınlarında yaşandı. 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracı kullanan Levent Çerçi (41) iddia edildiği üzere önündeki 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Volkswagen hurdaya döndü; sürücü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybetti.

yaralılar, tedavi ve soruşturma:

Olay yerindeki sağlık ekipleri ağır yaralı olan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36), Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, hafif ticari aracın hızla kamyonun arkasına çarptığı anlar net şekilde görülüyor. Yetkililer görüntüleri inceleyerek kazanın kesin nedenine yönelik çalışmayı sürdürüyor.

ŞANLIURFA’NIN BOZOVA İLÇESİNDEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.