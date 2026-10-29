Gümüşhane'de birlik ve dayanışma öne çıktı: Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

Tören ve katılım:

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla Aydın Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen programla kutlandı. Programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ile kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, günün anlamına ilişkin konuşmalarla devam etti.

Vali Atay'ın mesajı:

Cevdet Atay konuşmasında Cumhuriyetin milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Atay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği Cumhuriyetin, milletin tek yürek olarak verdiği büyük mücadele sonucunda kurulduğunu belirterek birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti. Vali Atay ayrıca demokrasimize, özgürlüğümüze ve kardeşliğimize sahip çıkılacağını ve Cumhuriyetin temel değerlerinin her zaman korunacağını ifade etti.

Etkinlikler ve ödüller:

Törenin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu ve resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Program kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kutlamalar, gün boyunca planlanan etkinliklerle sürdü.

GÜMÜŞHANE’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.