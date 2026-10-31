Akçakoca'da sağlık ağının verimliliği ve iş birliği masaya yatırıldı

Akçakoca'da sağlık hizmetleri değerlendirildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırma amacıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlık etti ve buluşma Akçakoca Devlet Hastanesinde yapıldı.

Toplantıya katılan isimler ve gündem:

Toplantıda, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Kudret Selki, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Elif Cebe, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Muhammed Sıddık Baran, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gökçen Ülkü Arıca ile hastane yöneticileri hazır bulundu. Katılımcılar ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu üzerinde durdu.

Hizmet kapasitesi ve koordinasyon değerlendirmeleri:

Toplantıda öncelikle hastanenin hizmet kapasitesi ele alındı ve mevcut altyapının sunduğu imkanlar değerlendirildi. Ayrıca hizmet kalitesinin artırılması ve kurumlararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü. Katılımcılar arasında karşılıklı fikir alışverişi yapılarak hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmeler, Akçakoca'da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonun önemine vurgu yapılarak sonlandırıldı ve ilgili kurumların ortak çalışmasının sürdürüleceği belirtildi.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN KOORDİNASYON TOPLANTISINDA, İLÇEDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN MEVCUT DURUMU, HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI.