Gümüşkaşık'ta tek öğretmen, okulun tüm yükünü omuzlarında taşıyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gümüşkaşık köyünde görev yapan Büşra Akduman, yaklaşık üç yıldır köy ilkokulunda tek görevlisi olduğu okulun hem öğretmeni hem de tüm hizmetlerini üstlenen ismi oldu. Sabahın erken saatlerinden akşam mesai bitimine kadar okulun fiziki ihtiyaçlarını karşılayan Akduman, aynı zamanda sınıfta öğretmenlik yapıyor ve öğrencilerle birebir ilgileniyor.

Günlük rutini ve okul bakımı:

Akduman her sabah okulun kapısını açıp sınıfları havalandırıyor, temizliğini yapıyor ve soğuk mevsimlerde sobayı yakarak öğrenciler için sıcak bir ortam hazırlıyor. Okulun tek görevlisi olarak kapı açma, temizlik, ısıtma gibi hizmetlerin yanı sıra idari işleri de yürütüyor. Öğretmen, ders saati öncesinde sınıfı ders ortamına uygun hale getirip yoklama aldıktan sonra eğitime başlıyor. Bu çok yönlü görev paylaşımı, küçük köy okulunun günlük işleyişinin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor.

Öğrencilerle bağ ve mesleki motivasyon:

Akduman, teneffüslerde çocuklarla oyunlar oynayarak onların sosyal gelişimine katkı sağlıyor ve ders dışında da yakın ilgi gösteriyor. Kendisinin atamasının Gümüşkaşık İlkokulu'na geldiğini ve köy ortamına uyum sürecinin başlangıçta zorlu olduğunu vurguluyor. Akduman, görevi ve deneyimini şu sözlerle anlatıyor: "Atamam gerçekleşti. Atamam Gerger ilçesinin Gümüşkaşık İlkokulunda oldu. Gümüşkaşık benim için bir sürprizdi. Çünkü ben Gerger denen bir ilçe olduğunu bile bilmiyordum. Gümüşkaşık bana çok farklı bir deneyim yaşattı. Çünkü ailemin bilmediği, benim bilmediğim bir ortam, geldiğimde köy ortamı, dağ köyü. Benim için çok zorlu bir süreçti. Uyum sağlama konusunda zorluk yaşadım. Çünkü ben hiç köy ortamı görmemiş bir insanım. Ama köylünün bana yaklaşımı, insanların bana olan saygısı beni buraya bağladı. Öğrencilerle aram iyi. Burada bir aile olduk. Sonuçta tek öğretmenim, müdür yetkiliyim. Müdürün görevlerini ben üstleniyorum. Hademenin görevlerini ben üstleniyorum. Öğretmenliğimi de sürdürüyorum aynı zamanda. Bunları yaparken büyük bir sorumluluk üzerime düşüyor ve ben bu sorumluluğu yerine getirirken genellikle inisiyatif alıyorum. İnisiyatif alırken de kendi kararlarımı uyguladığım için bana bir rahatlık sağlıyor bu durum. Günlük ilk olarak gelip kapıyı açıyorum. 8.30’da dersim başlıyor. Ben daha erken geliyorum. Çünkü benim sobayı yakmam gerekiyor, sınıfı havalandırmam gerekiyor. Öğrencilerim gelene kadar sınıfı havalandırıp sobayı yakıp etrafı ders ortamına uygun hale getiriyorum. Ardından dersimiz başlıyor. Yoklama aldıktan sonra dersimizi işliyoruz. Ama burada gerçek öğretmenliği tattım."

Bu düzen, küçük köy okulunun işleyişini tek bir kişinin özverisine dayandırıyor. Büşra Akduman'ın hem eğitim hem de hizmet alanındaki emeği, köyde eğitimin sürdürülebilirliği ve öğrencilerin günlük yaşam kalitesi açısından dikkat çekiyor.

Mesleğine ve öğrencilerine duyduğu sevgiyle hareket eden Akduman, Gümüşkaşık İlkokulu'nu bir aile ortamına dönüştürerek, köy okullarında sıkça görünmeyen çok yönlü bir fedakarlık örneği sunuyor. Onun çalışması, yerel eğitimin görünmeyen kahramanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ADIYAMAN’IN GERGER İLÇESİNE BAĞLI GÜMÜŞKAŞIK KÖYÜNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN BÜŞRA AKDUMAN, ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖĞRETMENLİĞİN YANI SIRA OKULUN TÜM İŞLERİNİ DE ÜSTLENEREK FEDAKARLIĞIYLA ÖRNEK OLUYOR.