Aküzüm'den öğretmenlere kutlama mesajı:

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, geleceği inşa eden ve nesillere yön veren tüm öğretmenleri tebrik etti. Aküzüm, öğretmenlerin bilgi ve birikimleriyle topluma ışık tuttuklarını belirterek mesleğin toplumsal değeri üzerinde durdu.

Eğitimin toplumsal rolüne vurgu:

Aküzüm, yaptığı açıklamada öğretmenliğin sadece bilgi aktarmak olmadığını; aynı zamanda bir neslin karakterini, düşünce dünyasını ve geleceğe dair umutlarını inşa etmek olduğunu ifade etti. Mesajında "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda bir neslin karakterini, düşünce dünyasını ve geleceğe dair umutlarını inşa etmektir" sözlerine yer verdi ve eğitimin ülke kalkınmasındaki rolünü vurguladı.

Fedakârlık, anma ve iyi dilekler:

Aküzüm, öğretmenlerin büyük fedakârlıklarla görev yaptığını belirterek, yetiştirdikleri her öğrencinin ülkenin yarınlarına katkı sağladığını söyledi. Mesajında "bilgi, sevgi, sabır ve özveri" ifadelerini öne çıkaran Aküzüm, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Son olarak Aküzüm, eğitim camiasının mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek hayatı dileyerek, toplumun aydınlık yarınlarının inşasında öğretmenlerin rolünün sürekli hatırlanması gerektiğini kaydetti.

HAK-İŞ DİYARBAKIR İL BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM, GELECEĞİ İNŞA EDEN, NESİLLERE YÖN VEREN TÜM ÖĞRETMENLERİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI.