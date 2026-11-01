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Gümüşova OSB'de tıra arkadan çarpma: üç kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Gümüşova OSB mevkiinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ile iki yolcu araçta sıkıştı; üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gümüşova OSB'de tıra arkadan çarpma: üç kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana gelen kazada, 34 UG 3663 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü S.D. (66) yönetimindeki araç, önünde seyreden 38 AB 261 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ile yolcular Z.D. (63) ve A.D. (50) araç içerisinde sıkıştı.

ilk müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören çevredekiler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucunda üç yaralı kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

yaralıların nakli ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Otoyolda tıra arkadan çarpan araçta 3 kişi ağır yaralandı

Otoyolda tıra arkadan çarpan araçta 3 kişi ağır yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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