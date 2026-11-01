Sivas iş dünyasında dijital atılım: e-ticaret odaklı öneriler öne çıktı

Sivas'ta e-ticaret buluşması

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) başkan adayı Mustafa Eken, kentte e-ticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlendi, dijitalleşmenin yerel ticarete etkileri değerlendirildi.

Ticaretin dijital dönüşümü ve kent hedefleri:

Eken, e-ticaretin günümüz ticaret dünyasında giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, "Ticaret artık yalnızca mağazalarda, dükkânlarda veya fiziki satış noktalarında yapılmıyor. Dijitalleşmeyle birlikte sınırlar ortadan kalkıyor, işletmelerimiz ürünlerini dünyanın farklı noktalarındaki müşterilere ulaştırabiliyor." dedi. Eken, Sivas olarak bu değişimin dışında kalınamayacağını ve şehrin ticari potansiyelinin dijital dünyaya taşınması gerektiğini belirtti.

Üyeye dönük oda anlayışı ve sahadan iletişim:

Toplantıda Eken, sektörlerin ihtiyaçlarına göre çözüm üreten, üyeleriyle sürekli iletişim halinde bir oda hedeflediklerini aktardı. Eken, "Bizim için en önemli konu, üyelerimizin ne istediğini ve hangi sorunlarla karşı karşıya olduğunu bilmektir. İş insanlarımızın beklentilerini masa başında değil, sahada, kendileriyle bir araya gelerek öğrenmek istiyoruz. Çünkü bir ticaret odasının gücü, temsil ettiği üyelerinden gelir." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Bizim en önemli projemiz üyelerimizdir." vurgusunu yaptı.

Eken, e-ticaret yapan üyelerinden üreticilerine, esnaftan sanayicine kadar her kesimin kendine özgü ihtiyaçları bulunduğunu, özellikle dijitalleşme, yeni pazarlara ulaşma ve ticari kapasitenin geliştirilmesi konularında üyelerin yanında olmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilgilendirme ve eğitim vurgusu:

Programın sonunda e-ticaret danışmanı Selman Gürlesin tarafından katılımcılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gürlesin, e-ticarette başarılı olmanın yolları, dijital pazarlama stratejileri, satış süreçlerinin geliştirilmesi ve ticari faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Eken, her sektör temsilcisiyle buluşmaya devam edeceklerini ve Sivas iş dünyasının beklentilerini dinlemeye sürdüreceklerini kaydetti.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN, KENTTE E-TİCARET ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.