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Denizli'de 101 kutuda saklanan 5 bin 454 sentetik ecza hap ele geçirildi

Denizli'de düzenlenen operasyonda 101 kutu içinde toplam 5 bin 454 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizli'de 101 kutuda saklanan 5 bin 454 sentetik ecza hap ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda, 101 kutu içinde toplam 5 bin 454 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen hapların ambalaj ve sayısal tutanakları emniyetçe kayda geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

etki ve değerlendirme:

Ele geçirilen miktar ve yapılan operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ticareti önlemeye yönelik çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirildi. Soruşturma kapsamında ilgili birimlerce olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve olası dağıtım ağlarının çözümlenmesine yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.

DENİZLİ’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞAHIS VE ORGANİZASYONLARA YÖNELİK DÜZENLENEN...

DENİZLİ’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN ŞAHIS VE ORGANİZASYONLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 BİN 454 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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