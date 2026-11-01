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Para kavgası sonrası yaralanan işçi Kahta karakoluna sığınarak yardım istedi

Kahta'da para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle yaralanan inşaat işçisi, motosikletiyle karakola gidip yardım istedi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Para kavgası sonrası yaralanan işçi Kahta karakoluna sığınarak yardım istedi

Çataltepe köyünde para anlaşmazlığı sonrası silahlı saldırı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Çataltepe köyü yakınlarında, bir çiftlik evinde meydana gelen olayda, ev sahibi ile evde çalışan inşaat işçileri arasında çıkan para tartışması kanlı bitti.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, ev sahibi Sezgin A. ile işçiler arasında söz konusu para nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Sezgin A., oğlu Muhammet A.'dan evde bulunan tüfeği getirmesini istedi. Tüfeği alan Muhammet A.'nın ateş etmesi sonucu motosiklet üzerinde bulunan Hasan K. ilk olarak ayağından yaralandı.

Yaralanmasına rağmen motosikletiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Hasan K.'ya arkadan iki el daha ateş edildi. Açılan ateş sonucu yaralı, kalça, bel ve kol bölgelerinden de zarar gördü.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Vücuduna isabet eden mermilerle ağırlaşan durumda olan Hasan K., motosikletiyle Kahta ilçe merkezindeki polis karakoluna giderek yardım istedi. Karakolda yere yığılan yaralı için polis ekipleri sağlık görevlilerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönlerinin ve olası görgü tanıklarının tespitine yönelik çalışma yürütüyor.

ÇİFTLİK EVİNDEKİ TARTIŞMADA SİLAHLA VURULAN İŞÇİ KARAKOLA SIĞINDI

ÇİFTLİK EVİNDEKİ TARTIŞMADA SİLAHLA VURULAN İŞÇİ KARAKOLA SIĞINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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