Gün ortasında sarsıntı sokaklara taştı: Şanlıurfa depremi Mardin'de de hissedildi

Şanlıurfa'da kaydedilen 5.4'lük sarsıntı Mardin'de de hissedildi
AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kaydedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Mardin'de de hissedildi.
Nusaybin'de yaşanan panik:
Nusaybin ilçesinde depremi daha yoğun hisseden vatandaşlar panikle binalardan dışarı çıktı. Bir süre sokaklarda bekleyen vatandaşlar güvenli bölgelerde toplandı.
İlk tespitler ve ekip çalışmaları:
İlk belirlemelere göre Nusaybin'de herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi. Ekiplerin sahadaki kontrolleri ve değerlendirmeleri sürüyor.
ŞANLIURFA'DA MEYDANA GELEN 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, MARDİN'DE DE HİSSEDİLDİ.
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