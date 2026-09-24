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Gün ortasında sarsıntı sokaklara taştı: Şanlıurfa depremi Mardin'de de hissedildi

Şanlıurfa Karaköprü'de saat 10.40'ta kaydedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Mardin Nusaybin'de de hissedildi; ilk değerlendirmelere göre can kaybı yok.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gün ortasında sarsıntı sokaklara taştı: Şanlıurfa depremi Mardin'de de hissedildi

Şanlıurfa'da kaydedilen 5.4'lük sarsıntı Mardin'de de hissedildi

AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kaydedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Mardin'de de hissedildi.

Nusaybin'de yaşanan panik:

Nusaybin ilçesinde depremi daha yoğun hisseden vatandaşlar panikle binalardan dışarı çıktı. Bir süre sokaklarda bekleyen vatandaşlar güvenli bölgelerde toplandı.

İlk tespitler ve ekip çalışmaları:

İlk belirlemelere göre Nusaybin'de herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi. Ekiplerin sahadaki kontrolleri ve değerlendirmeleri sürüyor.

ŞANLIURFA&#039;DA MEYDANA GELEN 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, MARDİN&#039;DE DE HİSSEDİLDİ.

ŞANLIURFA'DA MEYDANA GELEN 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, MARDİN'DE DE HİSSEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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