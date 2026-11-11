Gündoğdu Mahallesi'nde son veda: İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Fatih Işık toprağa verildi

Kırıkkale'de son yolculuk

İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Fatih Işık için Kırıkkale’de cenaze töreni düzenlendi. 44 yaşındaki Işık’ın cenazesi, İzmir’deki hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek memleketine getirildi. Evli ve üç çocuk babası olan Işık için Gündoğdu Mahallesi’ndeki Döndü Kadın Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Namazın ardından yapılan törenin ardından Işık’ın cenazesi civardaki Yuva Mezarlığına götürülerek defnedildi. Cenaze törenine merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale protokolünden çok sayıda isim katıldı. Törene katılanlar arasında Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ile diğer il protokolü ve vatandaşlar yer aldı.

Aileye teslim ve defin süreci:

İzmir’de tamamlanan resmi işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi ve karayoluyla Kırıkkale’ye getirildi. Camide yapılan törenin ardından İshık için dualar edildi ve defin işlemi gerçekleştirildi. Bölge sakinleri ve katılanlar, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

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