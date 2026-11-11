Dolar 50,2264 +0,02%
Euro 55,8090 -0,52%
Bist 11.713,06 +0,44%
Altın Gram 6.524,34 +0,25%
EUR/USD 1,1111 -0,50%
Brent Petrol 92,86 +1,50%
--°

Gündoğdu Mahallesi'nde son veda: İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Fatih Işık toprağa verildi

İzmir’deki demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 44 yaşındaki Fatih Işık, memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gündoğdu Mahallesi'nde son veda: İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Fatih Işık toprağa verildi

Kırıkkale'de son yolculuk

İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Fatih Işık için Kırıkkale’de cenaze töreni düzenlendi. 44 yaşındaki Işık’ın cenazesi, İzmir’deki hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek memleketine getirildi. Evli ve üç çocuk babası olan Işık için Gündoğdu Mahallesi’ndeki Döndü Kadın Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Namazın ardından yapılan törenin ardından Işık’ın cenazesi civardaki Yuva Mezarlığına götürülerek defnedildi. Cenaze törenine merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale protokolünden çok sayıda isim katıldı. Törene katılanlar arasında Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ile diğer il protokolü ve vatandaşlar yer aldı.

Aileye teslim ve defin süreci:

İzmir’de tamamlanan resmi işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi ve karayoluyla Kırıkkale’ye getirildi. Camide yapılan törenin ardından İshık için dualar edildi ve defin işlemi gerçekleştirildi. Bölge sakinleri ve katılanlar, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

İzmir&#039;deki patlamada ölen Fatih Işık, Kırıkkale&#039;de toprağa verildi

İzmir'deki patlamada ölen Fatih Işık, Kırıkkale'de toprağa verildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme
images

Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuğa dört köpeğin saldırısı kameraya yansıdı
images

Güllü dosyasında çözülmeyi bekleyen ses kayıtları
images

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaynaşlı depremi sonrası 27 yılda yatay mimaride güvene yöneldi

Engelleri aşan bir merkez: zeynep ve ailesine umut veren eğitim ve rehabilitasyon

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette