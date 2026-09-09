Gündoğdu'ya yeni soluk: sürdürülebilir ve modern konutlar yükseliyor

projenin kapsamı ve temel veriler:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Mahallesi'nde hayata geçirilen Gündoğdu 2. Etap B projesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şubat 2026'da temeli atılan projeyi, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı yürütüyor. Proje, toplam 20.500 m² inşaat alanına sahip olup, 5 blokta 111 konut ve 4 iş yeri barındıracak; mahalle ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla ayrıca 1 kreş de inşa ediliyor.

çevreci uygulamalar ve enerji verimliliği:

Projede sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor. Ortak alanların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere çatılara 188 adet güneş paneli kurulacak. Yağmur suyu toplama sistemleri sayesinde elde edilen su peyzaj sulamasında kullanılacak; binalarda yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlayan malzemeler tercih edilerek enerji tasarrufu hedefleniyor. Ayrıca blokların tamamı B Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi sahibi olacak şekilde tasarlandı, böylece hem çevresel etki azaltılacak hem de sakinlere daha konforlu yaşam alanları sunulacak.

konum, erişim ve bölgesel etkiler:

Gündoğdu 2. Etap B, Organize Sanayi Bölgesi'ne ve çevre yoluna yakın konumuyla dikkati çekiyor; bu sayede bölge sakinleri ve yatırımcılar için ulaşım avantajı sağlanıyor. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesiyle mahallede modern konut stokunun, sosyal donatıların ve çevreci uygulamaların artması bekleniyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında güvenli ve nitelikli yaşam alanlarının yaygınlaştırılması hedefi korunuyor.

İnşaat sürecinde yapıların yükselmesiyle projenin silueti ortaya çıkarken, uygulanan çevreci ve enerji verimli çözümler projenin karakterini belirliyor. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Gündoğdu Mahallesi, hem yerel ihtiyaçlara cevap veren hem de yatırım çekebilecek bir yaşam alanı olarak dönüşümünü sürdürecek.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜNDOĞDU MAHALLESİ'NDE HAYATA GEÇİRİLEN "GÜNDOĞDU 2. ETAP B" PROJESİNDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.