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Battalgazi’de yollar ve parklarda kapsamlı temizlik seferberliği

Battalgazi Belediyesi ekipleri Orduzu Gelinciktepe, Kırkgöz Sahil Parkı ve Kadıçayırı'nda yol yıkama, süpürme ve çevre temizliği yapıyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Battalgazi’de yollar ve parklarda kapsamlı temizlik seferberliği

Battalgazi'de kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda yoğun bir temizlik faaliyeti yürütüyor. Çalışmalar özellikle mahalleler ile vatandaşların sık kullandığı sosyal alanlara odaklanıyor.

Mahallelerde yürütülen çalışmalar:

Orduzu Gelinciktepe ve Kadıçayırı Mahallesi'nde ekipler, yollarda biriken toz ve atıkları temizleyerek yıkama işlemi gerçekleştirdi. Süpürme araçlarının kullanıldığı çalışmalarda cadde ve sokaklar süpürülüp biriken çöpler toplandı.

Kırkgöz Sahil Parkı'ndaki temizlik:

Kırkgöz Sahil Parkı'nda yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil bölgelerde kapsamlı temizlik yapıldı. Park içerisindeki çöpler ekipler tarafından toplanırken yollar ve ortak kullanım alanları süpürme araçlarıyla temizlendi.

Belediye yetkilileri, ilçenin farklı mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmalarının hazırlanan program kapsamında devam edeceğini bildirdi.

BATTALGAZİ’DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI FARKLI NOKTALARDA SÜRÜYOR

BATTALGAZİ’DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI FARKLI NOKTALARDA SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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