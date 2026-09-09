Battalgazi’de yollar ve parklarda kapsamlı temizlik seferberliği

Battalgazi'de kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda yoğun bir temizlik faaliyeti yürütüyor. Çalışmalar özellikle mahalleler ile vatandaşların sık kullandığı sosyal alanlara odaklanıyor.

Mahallelerde yürütülen çalışmalar:

Orduzu Gelinciktepe ve Kadıçayırı Mahallesi'nde ekipler, yollarda biriken toz ve atıkları temizleyerek yıkama işlemi gerçekleştirdi. Süpürme araçlarının kullanıldığı çalışmalarda cadde ve sokaklar süpürülüp biriken çöpler toplandı.

Kırkgöz Sahil Parkı'ndaki temizlik:

Kırkgöz Sahil Parkı'nda yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil bölgelerde kapsamlı temizlik yapıldı. Park içerisindeki çöpler ekipler tarafından toplanırken yollar ve ortak kullanım alanları süpürme araçlarıyla temizlendi.

Belediye yetkilileri, ilçenin farklı mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmalarının hazırlanan program kapsamında devam edeceğini bildirdi.

BATTALGAZİ’DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI FARKLI NOKTALARDA SÜRÜYOR