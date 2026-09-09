Kepez'in sahada tam kadro müdahalesi: 20 araç ve 100 personelle yangınla mücadele

Kepez'te koordineli saha çalışması

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Aksu'da başlayıp rüzgârın etkisiyle Kepez'in Kızıllı ve Çamlıbel bölgelerine sıçrayan orman yangınının ikinci gününde sahada incelemelerde bulundu. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Kocagöz, ekiplerden bilgi alarak müdahale planını değerlendirdi.

Başkan Kocagöz sahada:

Kocagöz, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile birlikte yangından etkilenen noktalarda incelemeler yaptı ve sahadaki ekiplerle görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan, çalışmaların koordinasyon içinde yürütülmesinin önemine vurgu yaparak önceliğin can güvenliği olduğunu tekrar etti.

Araç ve personel desteği:

Kepez Belediyesi yangınla mücadeleye toplam 20 araç ve 100 personel ile katkı veriyor. Belediyenin desteği arasında 12 arazöz, ambulanslar ve çeşitli destek araçları yer alıyor. Ekipler sadece söndürme çalışmalarına katılmakla kalmayıp, lojistik ve saha desteği sağlayarak müdahaleyi güçlendiriyor.

Koordinasyon ve devam eden çalışma:

Sahadaki faaliyetlerde belediye ekipleri, kaymakamlık ve diğer kurumlarla eş güdümlü hareket ediyor. Kocagöz, yangının kontrol altına alınması için kurumlar arası işbirliğinin sürdüğünü ve belediyenin ihtiyaca göre kaynak takviyesini sürdüreceğini belirtti. Yetkililer, yangın tamamen kontrol altına alınana kadar sahadaki desteğin devam edeceğini açıkladı.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, AKSU’DA BAŞLAYAN VE RÜZGARIN ETKİSİYLE KEPEZ’İN KIZILLI BÖLGESİNE SIÇRAYAN ORMAN YANGINININ İKİNCİ GÜNÜNDE DE SAHADAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.