Peyzajda denge ve düzen: Kayseri'de süs bitkilerine form budaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park, bahçe, meydan, refüj ve mesire alanlarında süs bitkilerinin sağlıklı gelişimini desteklemek ve şehir estetiğini güçlendirmek amacıyla form ve bakım budaması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bitkilerin mevsimsel gelişim özelliklerini dikkate alarak teknik ve estetik öncelikli müdahaleler gerçekleştiriyor.

Uygulamanın kapsamı ve hedefleri:

Çalışmalar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde yürütülüyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere kültür parkları ve tarihi meydan çevrelerinde leylandi, taflan, şimşir, lavanta ve gül gibi çalı formundaki süs bitkileri ile özel peyzaj ağaçlarına yönelik form budaması uygulanıyor. Müdahaleler bitkilerin doğal formunu koruyacak şekilde planlanıyor.

Estetik ve bitki sağlığı birlikte gözetiliyor:

Budama çalışmalarının temelinde görsel bütünlüğün sağlanması kadar bitki sağlığının korunması da yer alıyor. Mevsimsel bakım programları kapsamında yapılan budamalar, bitki hastalıklarına karşı alınan koruyucu tedbirlerle destekleniyor; böylece yeşil alanların yıl boyunca bakımlı ve nitelikli görünmesi hedefleniyor. Uygulamalar, hem düzenli peyzaj görünümü hem de bitkilerin dengeli gelişimi için önem taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde kentin yeşil dokusunu korumaya ve peyzaj alanlarının niteliğini artırmaya devam ediyor. Büyükşehir ekiplerinin form ve bakım budaması çalışmalarının kent genelinde periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ PARK, BAHÇE, MEYDAN, REFÜJ VE YEŞİL ALANLARDA SÜS BİTKİLERİNİN SAĞLIKLI GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK VE ŞEHİR ESTETİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA FORM VE BAKIM BUDAMASI ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYOR.