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Gündüz hekim, gece gök fotoğrafçısı: bulutlar arasından ay tutulmasını yakaladı

Samsunlu aile hekimi Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, Esenköy'deki yazlığında 28 Ağustos 2026 parçalı Ay tutulmasını yoğun bulutlara rağmen görüntüledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gündüz hekim, gece gök fotoğrafçısı: bulutlar arasından ay tutulmasını yakaladı

Beyaz önlükten teleskoba: hekimlik ve astrofotografinin kesişimi

Samsun’da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, tıp pratiğini sürdürürken amatör gökbilim ve astrofotografi çalışmalarını da yıllardır tutkuyla yürütüyor. Özsaraç, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki yazlığını gözlem ve çekim için düzenleyerek özellikle Ay tutulmaları ve derin uzay nesneleri üzerine kayıtlar alıyor.

hazırlık ve ekipman:

28 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye’den gözlemlenebilen parçalı Ay tutulması için günler öncesinden planlama yapan Özsaraç, çekim açıları, zamanlama ve ekipman seçiminde Stellarium ve PhotoPills gibi yazılımlardan yararlandı. Tutulma sırasında terasına yerleştirdiği bir teleskop ve üç ayrı kamera ile farklı odak uzaklıklarından kayıt alabilecek bir düzen kurdu. Resmi astronomi verilerine göre tutulmanın parçalı evresi saat 05.33 civarında başladı.

bulutlar, sabır ve karar anı:

Çekim saatine yaklaşırken gökyüzü yoğun bulutlarla kaplandığı için kayıt alma ihtimali tehlikeye girdi. Ancak deneyimli gözlemci hazırlıklarını tamamlamış, alternatif senaryolara göre ekipmanını konumlandırmıştı. Özsaraç, bekleyişini ve gözlemlerini şöyle özetledi: "Gökyüzü gözlemciliğinin en büyük kuralı sabırdır. Ümidimi hiç kaybetmeden beklemeye devam ettim." Yaklaşık saat 05.30 civarında bulutların aralanmasıyla Ay’ın Dünya’nın gölgesiyle buluştuğu anları farklı kamera sistemleriyle kaydetmeyi başardı.

Tutulmanın gün doğumuna yakın gerçekleşmesi çekimi ayrıcalıklı kıldı; Özsaraç, Ay’ı sabahın ilk ışıklarında ve deniz üzerindeki yansımalarıyla fotoğraflamanın kendisi için tarif edilemez bir deneyim olduğunu söyledi. Yıllara yayılan gözlem ve görüntü işleme birikimi, teleskop görüntülerini derin uzay çalışmaları için görselleştirmeye elverişli hale getiriyor.

Özsaraç, amatör çalışmalarının yanı sıra elde ettiği görüntüleri bilimsel süreçlerle de paylaştığını belirtti; teleskop görüntüleri ve veri işleme uygulamalarıyla NASA Bilim Komisyonuna katkı sunduğunu ifade etti. Özsaraç’ın daha önceki çalışması olan "Lagün Bulutsusu" imgesi ise NASA tarafından "Dünya’da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilerek kurumun internet sitesinde yayımlanmıştı.

Özsaraç, gökyüzü fotoğrafçılığının kendisine farklı gök olaylarını gözlemleme ve kayıt altına alma fırsatı sunduğunu, elde ettiği kareleri paylaşmanın ise ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

SAMSUN’DA AİLE HEKİMİ OLARAK GÖREV YAPAN DR. MEHMET HAKAN ÖZSARAÇ, YILLARDIR TUTKUYLA SÜRDÜRDÜĞÜ...

SAMSUN’DA AİLE HEKİMİ OLARAK GÖREV YAPAN DR. MEHMET HAKAN ÖZSARAÇ, YILLARDIR TUTKUYLA SÜRDÜRDÜĞÜ GÖKYÜZÜ FOTOĞRAFÇILIĞI VE ASTROFOTOGRAFİ ÇALIŞMALARINI YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI ESENKÖY BELDESİNDEKİ YAZLIĞINDA DA SÜRDÜRÜYOR. DAHA ÖNCE ÇOK SAYIDA AY TUTULMASINI FOTOĞRAFLAYAN ÖZSARAÇ, 28 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE’DEN GÖZLEMLENEBİLEN PARÇALI AY TUTULMASINI, YOĞUN BULUTLARA RAĞMEN SABIRLA BEKLEYEREK FARKLI KAMERA SİSTEMLERİYLE GÖRÜNTÜLEMEYİ BAŞARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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