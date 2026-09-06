Sokağın ortasında engelli vatandaşa darp: kamera kaydı şüpheliyi tekrar gözaltına getirdi

Kozan'da darp iddiası:

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda, yüzde 45 işitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş 2 Eylül günü alışveriş için gittiği Kozan'dan döndükten sonra ailesinin dikkatini çeken yüz ve göz çevresi darbeleriyle fark edildi. Aile tarafından hastaneye götürülen Sonbaş'a darp raporu verildi ve sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Soruşturma kapsamında incelenen bir iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, Sonbaş'ın yol kenarında elinde poşetlerle beklediği, bir süre sonra olay yerine araçla gelen 19 yaşındaki C.D.'nin Sonbaş'ın yanına yaklaştığı ve ardından darp eylemini gerçekleştirdiği görülüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Ailenin iddiaları ve şüphelinin açıklamaları:

Şüphelinin ablası İ.D., adliye önünde yaptığı açıklamada Sonbaş'ın olaydan önce ailelerinin bulunduğu evin çevresinde sıkça göründüğünü, kendilerine karşı öpücük atma, el sallama, gülümseme ve göz kırpma gibi davranışlarda bulunduğunu, ayrıca fotoğraf ve video çektiğini iddia etti. İ.D., durumu görünce içeri girip kardeşlerini eve aldığını; sonrasında erkek kardeşini çağırıp kişinin telefonunu istemesine rağmen telefon verilmediğini, bunun üzerine arbede yaşandığını ve ilgili vatandaşın uzaklaştığını söyledi.

İ.D., kardeşinin ailesini korumak için müdahale ettiğini belirterek, "Kardeşim bizi korumakla görevli." dedi. Olay sırasında ve sonrasında şüphelinin ifadeleri ile ilgili süreç devam ediyor.

Şüpheli C.D., adliyeye sevk edilirken çevredekilere yönelik olarak "Namus davası de. Namusuma göz diktiler, öyle vurdum" şeklinde bağırdığı görüldü. C.D.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor ve olayla ilgili soruşturma Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YÜZDE 45 DUYMA VE KONUŞMA ENGELLİ 55 YAŞINDAKİ MUHAMMED SONBAŞ’I DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN 19 YAŞINDAKİ C.D., YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN YENİDEN GÖZALTINA ALINDI.